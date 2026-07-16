Başkan Erdoğan 15 Temmuz şehitleri mesajı

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.