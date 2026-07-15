Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz mesajı: "FETÖ elebaşının kurduğu tuzak darmadağın oldu"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara Keçiören'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen programda, FETÖ'nün darbe girişiminin milletin kahramanca direnişiyle bozguna uğratıldığını söyledi. Göktaş, FETÖ'ye sert sözlerle yüklenirken, "FETÖ elebaşının kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur" diyerek milli iradenin hain kalkışmaya geçit vermediğini vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz'un unutulmayacağını ve unutturulmayacağını söyledi.

"UNUTMADIK, ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

15 Temmuz gecesi milletin destansı bir direniş ortaya koyduğunu belirten Göktaş, "15 Temmuz'da meydanlarda iradesine sahip çıkan, tanklara ve kurşunlara karşı göğsünü siper eden kahramanlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız" dedi.

"FETÖ'NÜN TUZAĞI DARMADAĞIN OLDU"

15 Temmuz'un yalnızca tarihteki bir olay olmadığını, tüm dünyaya örnek olan bir direniş destanı olduğunu vurgulayan Göktaş, "Dünyada eşi benzeri olmamış bir direniş destanını Türkiye'de yazdık. Kahraman gazilerimiz yazdı, şehitlerimizin aileleri yazdı, aziz şehitlerimiz yazdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi; 'FETÖ elebaşının kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur'" ifadelerini kullandı.

253 ŞEHİT, 2 BİN 737 GAZİ VURGUSU

Aradan geçen 10 yıla rağmen 15 Temmuz ruhunun dimdik ayakta olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bu ruhun ardında, vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı. Gazilik mertebesine erişen 2 bin 737 kahramanımızın çetin mücadelesi vardı. Meydanlara akın eden milletimizin iradesi vardı" diyerek şehit ve gazilerin fedakârlığının Türkiye'nin hafızasında daima yaşayacağını ifade etti.