90 bin camide sela sesleri! 81 ilde 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye genelinde anma programları tamamlanırken, 81 ilde sela sesleri yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerin sabah namazına kadar açık kalacağı açıklandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları gerçekleştirildi. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler dualarla anılırken, camilerde Kur'an-ı Kerim okundu.
TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI SELALAR YÜKSELDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.
CAMİLER SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK OLACAK
Selaların okunmasının ardından aynı gece camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Merkez camiler ile anma programlarının düzenlendiği alanlara yakın camiler gece boyunca vatandaşların ibadetine açık olacak.
ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI
Anma etkinlikleri kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelirken, hafta boyunca kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar okunacak.