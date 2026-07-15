90 bin camide sela sesleri! 81 ilde 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi

Selâ, Hz. Muhammed'e salat ve selam içeren bir duadır. (Fotoğraf: A Haber)

SELA NEDİR, NEDEN OKUNUR?

Selâ (salât), Arapçada "dua" ve "namaz" anlamına gelir. İslam geleneğinde Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah'tan rahmet ve selam dilemek, onu övmek ve şefaatini istemek amacıyla okunan dua metinlerinin genel adıdır. Belirli bir makamla ya da serbest şekilde okunabilen sela, dini musikinin önemli unsurlarından biri kabul edilir.

Sela, İslam geleneğinde farklı zaman ve vesilelerle okunur. En yaygın kullanım alanları şunlardır:

Cuma namazı öncesi

Cenaze namazı öncesi

Ramazan ayında sahur sonrası

Bayram günleri

Önemli dini ve toplumsal olayların duyurulması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde okunan sela da şehitleri anmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla okunuyor.