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90 bin camide sela sesleri! 81 ilde 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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90 bin camide sela sesleri! 81 ilde 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye genelinde anma programları tamamlanırken, 81 ilde sela sesleri yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerin sabah namazına kadar açık kalacağı açıklandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları gerçekleştirildi. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler dualarla anılırken, camilerde Kur'an-ı Kerim okundu.

TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI SELALAR YÜKSELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak. (Fotoğraf: A Haber)Camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak. (Fotoğraf: A Haber)

CAMİLER SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK OLACAK

Selaların okunmasının ardından aynı gece camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Merkez camiler ile anma programlarının düzenlendiği alanlara yakın camiler gece boyunca vatandaşların ibadetine açık olacak.

Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Anma etkinlikleri kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelirken, hafta boyunca kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar okunacak.

Selâ, Hz. Muhammed'e salat ve selam içeren bir duadır. (Fotoğraf: A Haber)Selâ, Hz. Muhammed'e salat ve selam içeren bir duadır. (Fotoğraf: A Haber)

SELA NEDİR, NEDEN OKUNUR?

Selâ (salât), Arapçada "dua" ve "namaz" anlamına gelir. İslam geleneğinde Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah'tan rahmet ve selam dilemek, onu övmek ve şefaatini istemek amacıyla okunan dua metinlerinin genel adıdır. Belirli bir makamla ya da serbest şekilde okunabilen sela, dini musikinin önemli unsurlarından biri kabul edilir.

Sela, İslam geleneğinde farklı zaman ve vesilelerle okunur. En yaygın kullanım alanları şunlardır:

  • Cuma namazı öncesi
  • Cenaze namazı öncesi
  • Ramazan ayında sahur sonrası
  • Bayram günleri
  • Önemli dini ve toplumsal olayların duyurulması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde okunan sela da şehitleri anmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla okunuyor.

Selanın Türkçe anlamında dua ve selam ifadeleri yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)Selanın Türkçe anlamında dua ve selam ifadeleri yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)

SELA'NIN OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Ey Allah'ın Resûlü, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Ey Allah'ın Habibi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Ey Allah'ın Arşı'nın nuru, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Ey Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

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