253 şehidin anısına 253 gemi! İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz için tekne korteji

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin halk direnişi ile bastırıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında, İstanbul Boğazı'nda tekneler şehitler için kortej oluşurdu.

Fotoğraf-AA

253 tekneden oluşan kortejde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın gemileri ve botları da yer aldı.

Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenliğe bağlı gemiler, boğazı geçtikleri sırada su selamı gösterisi de yaptı. O anları vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile izledi.