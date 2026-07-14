Başkan Erdoğan'ın yurt dışı programında vekalet Cevdet Yılmaz'da
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın yurt dışı programı süresince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Başkan Erdoğan'ın 14 Temmuz'da Katar'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.