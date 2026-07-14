Başkan Erdoğan'ın yurt dışı programında vekalet Cevdet Yılmaz'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın yurt dışı programı süresince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.