MSB: Türk savaş gemileri yıllar sonra ilk kez Suriye'de
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin ilk kez Lazkiye Limanı'nı ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da TCG İstanbul'da bulunduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin Suriye İç Savaşı'ndan sonra ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.
DENİZ KUVVETLERİ SAVAŞIN ARDINDAN İLK KEZ SURİYE'DE
MSB, Suriye'ye gerçekleşen ziyaret kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da TCG İstanbul gemisinde yer aldığını belirterek, "Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra, Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'na liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Suriye'ye ziyaret gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Komutanımız da TCG İstanbul'da bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.