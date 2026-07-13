MSB: Türk savaş gemileri yıllar sonra ilk kez Suriye'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin ilk kez Lazkiye Limanı'nı ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da TCG İstanbul'da bulunduğu belirtildi.