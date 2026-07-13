İBB hizmette yine sınıfta kaldı! Karaburun Sahili çöple oldu ilçe belediyesi harekete geçti

Sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar, ekiplerin koordineli müdahalesiyle tamamlandı. Kara ulaşımının mümkün olmadığı noktalarda toplanan atıklar, botlar ve jet skiler yardımıyla deniz üzerinden taşınarak tahliye edildi.

Yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan sahilde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Fotoğraf-İHA

Böylece ulaşılması güç alanlarda biriken atıklar da temizlenerek sahil şeridi yeniden düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

İBB YAPAMADI ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TEMİZLEDİ

Gün boyu devam eden çalışmalarda çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar tek tek toplanırken, vatandaşların yaz sezonunda sahili daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kullanabilmesi sağlandı.