Kamu kurumlarında açılacak çocuk bakımevlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle kreş açılması için gereken asgari çocuk sayısı düşürülürken, vardiyalı çalışan kamu personeline yönelik 7 gün 24 saat hizmet verebilecek esnek bakımevlerinin kurulmasının da önü açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan yeni yönetmelikle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasına ilişkin kurallar güncellendi. Fiziki ve bürokratik engeller azaltılırken, bakımevi açılması için gerekli çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. Düzenleme, özellikle çalışan anne ve babaların çocuk bakımına erişimini kolaylaştırmayı ve kamu kurumlarında kreş hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yönetmelik değişikliğiyle çocuk bakımevi açılış süreçlerinde uygulanan bazı engeller kaldırıldı.

ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, 1987 yılından bu yana uygulanan hükümler günümüz çalışma hayatının ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi.

Yeni düzenleme kapsamında kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorlaştıran bazı idari ve fiziki şartlar kaldırıldı. Böylece kurumların kreş hizmeti sunabilmesi daha erişilebilir hale getirildi.

Yeni düzenlemeyle çocuk bakımevi açılması için gerekli asgari çocuk sayısı 50'den 30'a düşürüldü. (Foto: A Haber)

ASGARİ ÇOCUK SAYISI 50'DEN 30'A İNDİRİLDİ

Yönetmeliğin en dikkat çeken değişikliklerinden biri çocuk sayısına ilişkin oldu. Buna göre, çocuk bakımevi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a düşürüldü.

Ayrıca en az 30 kamu görevlisinin yazılı talepte bulunması halinde ilgili kurumun çocuk bakımevi açması zorunlu hale getirildi. Yoğun talebin bulunduğu bölgelerde ise 30 çocuğun altında kapasiteyle de bakımevi açılabilmesine imkan tanındı.

Vardiyalı kamu personelinin ihtiyaçlarına uygun esnek çalışma esaslı çocuk bakımevlerinin açılmasına imkan tanındı. (Foto: A Haber)

VARDİYALI ÇALIŞANLAR İÇİN 7/24 KREŞ DESTEĞİ

Yeni yönetmelik, nöbet ve vardiya sistemiyle çalışan kamu personelini de kapsayan önemli bir yenilik içeriyor.

Doktorlar, hemşireler, polisler, askerler ve benzeri vardiyalı çalışan personelin ihtiyaçları dikkate alınarak, haftanın yedi günü ve günün 24 saati hizmet verebilecek esnek çocuk bakımevlerinin açılabilmesine imkan sağlandı.

Çocuk bakımevlerinin fiziki koşulları ile yaş gruplandırması ve personel planlaması yeni standartlara göre yeniden düzenlendi. (Foto: AA)

GÜVENLİK VE GELİŞİM STANDARTLARI GÜNCELLENDİ

Yönetmelikle birlikte çocuk bakımevlerinin fiziki standartları da güncel mevzuata uygun hale getirildi. Deprem güvenliği kriterleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılırken, çocukların yaş grupları ile personel planlaması da gelişimsel ve psikolojik ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden belirlendi.

Düzenleme, kamu çalışanlarının çocuk bakımına erişimini kolaylaştırarak aile dostu çalışma hayatının güçlendirilmesini hedefliyor. (Görsel: X)

AİLE DOSTU ÇALIŞMA HAYATINA YENİ DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: