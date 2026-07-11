Burhanettin Duran'dan 15 Temmuz mesajı: Tarihi bir kırılma anı yaşandı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Derneği'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Şehit ve Şahit" programında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alan bir işgal teşebbüsü olduğunu söyledi. Duran, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbecilere geçit vermediğini vurgulayarak, "Bu kahramanlık emsalsizdir" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Derneği tarafından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehit ve Şahit" programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sıradan bir askeri kalkışma değil, Türkiye'nin bağımsızlığına ve milli iradesine yönelik kapsamlı bir işgal girişimi olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞINA KASTEDİLDİ"

15 Temmuz gecesinde devletin temel kurumlarının hedef alındığını belirten Duran, FETÖ'nün doğrudan milli iradeyi yok etmeyi amaçladığını söyledi.

Duran, "15 Temmuz saldırısı sadece bir askeri darbe girişimi değildi. Devletin kurumlarının ele geçirilmeye çalışıldığı bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıyaydık. Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan suikast girişiminde bulunuldu. TBMM bombalandı, emniyet birimleri hedef alındı, medya kuruluşları basıldı. Sonuçta Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı yaşandı." dedi.

"HAİNLERİN HESAP EDEMEDİĞİ ŞEY MİLLETİN İRADESİYDİ"

Darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla püskürtüldüğünü vurgulayan Duran, o gece yazılan destanın asıl gücünün Türk milletinin iradesi olduğunu belirtti.

"O gece hainlerin hesap edemediği bir şey vardı. Bu milletin iradesiydi. Gazilerin iradesiydi, şehitlerimizin iradesiydi. Türk halkının sivil demokratik tepkisiydi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğine sahip çıkmasıydı. Şükürler olsun ki bu darbe püskürtüldü." ifadelerini kullandı.

"BU KAHRAMANLIK EMSALSİZDİR"

15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Duran, milletin ilk kez darbeyi başarısızlığa uğrattığını belirtti.

"Bu kahramanlık aslında emsalsizdir. İlk defa Türkiye demokrasi tarihinde darbeler püskürtülmüştür. Toplumun her kesiminden vatandaşlarımız kendi seçtiği lidere, milli iradeye, vatanına ve demokrasiye böylesine kahramanca sahip çıkmıştır." diye konuştu.

"FETÖ'NÜN KAMİKAZE SALDIRISI BAŞARISIZ OLDU"

Geçmiş darbelerle 15 Temmuz arasındaki farkı anlatan Duran, FETÖ'nün girişiminin millet tarafından bozguna uğratıldığını belirterek, "Seçilmiş iktidara karşı harekete geçen FETÖ'nün kamikaze saldırısı başarısız oldu. Darbe girişimini bastıran Türk milleti, demokrasi nöbetiyle seçilmiş iradeye sahip çıktı." dedi.

"DARBELER SİLSİLESİ O GECE MEZARA GÖMÜLDÜ"

1960'tan itibaren darbelerin Türkiye'de olağanlaştırıldığını söyleyen Duran, 15 Temmuz'un bu anlayışı tamamen sona erdirdiğini vurguladı.

"1960 darbesiyle başlayan darbeler silsilesi, sokağa çıkan o kahramanlar sayesinde mezara gömüldü. 15 Temmuz, milletimizin geçmişte kaybettiği değerlerine bir daha müsaade etmeyeceğini gösterdiği gece oldu." ifadelerini kullandı.

"TANKLARIN ÖNÜNE ÇIPLAK ELLERİYLE GİTTİLER"

15 Temmuz gecesine ilişkin kendi tanıklığını da paylaşan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşların canları pahasına meydanlara çıktığını anlattı.

"Boğaziçi Köprüsü'ne yürürken kalabalıklara 'Gitmeyin, insanları öldürüyorlar' denilmesine rağmen yollarından dönmediklerini, çıplak elleriyle tankları susturduklarını gördüm. Bu, hayatım boyunca yaşadığım en önemli olaydı. O geceyi unutmam mümkün değil." dedi.