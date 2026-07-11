CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidandan CAATSA mesajıBakan Fidandan CAATSA mesajı BAKAN FİDAN'DAN CAATSA MESAJI
Bakan Fidandan NATO Zirvesi paylaşımıBakan Fidandan NATO Zirvesi paylaşımı BAKAN FİDAN'DAN NATO ZİRVESİ PAYLAŞIMI
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüBakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü BAKAN FİDAN, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO İLE GÖRÜŞTÜ

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın