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Kayseri'de firari FETÖ üyeleri yakalandı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kayseri'de firari FETÖ üyeleri yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik kararlı mücadele kararlılıkla devam ediyor. Kayseri'de emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği titiz takip ve nokta operasyon neticesinde, terör örgütü üyeliğinden aranan 2 hain kıskıvrak yakalandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile 9 yıldır firari olan ve "adliye personeli sorumlusu" adı altında faaliyet yürüten "Muhsin" kod adlı ByLock kullanıcısı M.Y'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü K.A. cezaevine teslim edilirken, M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

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