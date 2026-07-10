İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu Türkiye'de

Operasyonlar kapsamında; Gürcistan'dan 38, Almanya'dan 5, Azerbaycan'dan 2, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ise birer kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 kişi ile ulusal seviyede aranan 25 kişi, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Bakanlık açıklamasında, M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahısların da yakalanarak iadelerinin sağlandığı bildirildi.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı

OPERASYONLAR ÇOK SAYIDA BİRİMİN KOORDİNASYONUYLA YÜRÜTÜLDÜ

Bakanlık açıklamasına göre operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirilen iş birliği sayesinde firarilerin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ZEHİR TACİRLERİNİ GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu suçlarından aranan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan emniyet birimleri, ilgili daire başkanlıkları ve sürece katkı sağlayan tüm personel de tebrik edildi.