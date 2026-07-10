İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu Türkiye'de
Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 kişi düzenlenen uluslararası operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
İçişleri Bakanlığı, uluslararası düzeyde yürütülen operasyonlar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan toplam 54 firari suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 kişi ile ulusal seviyede aranan 25 kişi, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
12 ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİLER
Firari suçluların en fazla Gürcistan'da yakalandığı belirtildi.
Operasyonlar kapsamında; Gürcistan'dan 38, Almanya'dan 5, Azerbaycan'dan 2, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ise birer kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 29 KİŞİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 firarinin de düzenlenen operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.
Yakalanan isimler arasında A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. yer aldı.
ULUSAL DÜZEYDE ARANAN 25 FİRARİ DE TÜRKİYE'DE
Ulusal seviyede aranan 25 kişi de yurt dışında tespit edilerek Türkiye'ye getirildi.
Bakanlık açıklamasında, M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahısların da yakalanarak iadelerinin sağlandığı bildirildi.
OPERASYONLAR ÇOK SAYIDA BİRİMİN KOORDİNASYONUYLA YÜRÜTÜLDÜ
Bakanlık açıklamasına göre operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirilen iş birliği sayesinde firarilerin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi.
"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ZEHİR TACİRLERİNİ GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu suçlarından aranan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeye devam edileceği vurgulandı.
Açıklamada, operasyonlarda görev alan emniyet birimleri, ilgili daire başkanlıkları ve sürece katkı sağlayan tüm personel de tebrik edildi.