Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.