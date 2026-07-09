Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Selam'ı kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Ziyarette ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine verdiği güçlü desteğin bir kez daha vurgulanması bekleniyor.

Erdoğan karşılıklı iş birliğini geliştirecek adımlar ile bölgesel istikrar ve güvenliğe ilişkin konuları da masaya yatırması öngörülüyor.