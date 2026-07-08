İzlanda Başbakanı'nın Ankara Kalesi ziyaretinde renkli anlar!
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İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara temasları kapsamında başkentin simge noktalarından Ankara Kalesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında renkli anlar da yaşandı. Kale esnaflarından biri, Başbakan Frostadottir'i kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Samimi görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti.
Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi karşısında bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.
Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.
Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.
Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.