İzlanda Başbakanı'nın Ankara Kalesi ziyaretinde renkli anlar!

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara temasları kapsamında başkentin simge noktalarından Ankara Kalesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında renkli anlar da yaşandı. Kale esnaflarından biri, Başbakan Frostadottir'i kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Samimi görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.