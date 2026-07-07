Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı? NATO açılımı ve 2026 güncel üye ülkeleri

Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya resmen üye oldu. (Fotoğraf: AA) TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU? Türkiye, NATO'ya 18 Şubat 1952 tarihinde resmen üye oldu. Üyelik süreci, ekim 1951'de Londra'da imzalanan katılım protokolünün Türkiye tarafından onaylanmasının ardından tamamlandı. Aynı dönemde Yunanistan da ittifaka katıldı. Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konumu nedeniyle NATO'nun güney kanadındaki en kritik üyelerden biri olarak değerlendiriliyor.

İttifak, bugün 32 üye ülkeyle faaliyetlerini sürdürüyor. (Fotoğraf: AA) NATO ÜYESİ ÜLKELER (2026) İsveç'in 2024 yılında katılmasıyla birlikte NATO'nun üye sayısı 32'ye yükseldi. Bunun yanında birçok ülke de "Barış İçin Ortaklık" ve farklı diyalog programları kapsamında NATO ile iş birliği yürütüyor. Alfabetik sıraya göre NATO üyeleri şöyle: Ülke Katılım yılı Almanya 1955 Amerika Birleşik Devletleri 1949 Arnavutluk 2009 Belçika 1949 Birleşik Krallık 1949 Bulgaristan 2004 Çekya 1999 Danimarka 1949 Estonya 2004 Finlandiya 2023 Fransa 1949 Hırvatistan 2009 Hollanda 1949 İspanya 1982 İsveç 2024 İtalya 1949 İzlanda 1949 Kanada 1949 Karadağ 2017 Kuzey Makedonya 2020 Letonya 2004 Litvanya 2004 Lüksemburg 1949 Macaristan 1999 Norveç 1949 Polonya 1999 Portekiz 1949 Romanya 2004 Slovakya 2004 Slovenya 2004 Türkiye 1952 Yunanistan 1952