Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı? NATO açılımı ve 2026 güncel üye ülkeleri
Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde gözler yeniden ittifaka çevrildi. NATO'nun kuruluş amacı, açılımı, Türkiye'nin üyelik süreci ve bugün 32 üyeden oluşan yapısı merak konusu oldu. İşte NATO'nun geçmişi ve güncel üye ülkeler listesi.
Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den oluşan AP4 ülkelerinin de katılacağı zirve öncesinde "NATO nedir?", "NATO'nun açılımı ne?", "Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı?" ve "NATO üyesi ülkeler hangileri?" soruları yeniden gündeme geldi.
NATO NEDİR, AÇILIMI NE?
NATO, üye ülkelerin güvenliğini ortak savunma anlayışıyla korumayı amaçlayan uluslararası bir askeri ve siyasi ittifaktır. Temel prensibi, üyelerden birine yapılacak silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasıdır. Bu yaklaşım, ittifakın ortak savunma anlayışının temelini oluşturur.
NATO'nun açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüdür (North Atlantic Treaty Organization). İttifak, 4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması temel alınarak kuruldu. İlk etapta 12 ülkenin katılımıyla faaliyetlerine başlayan NATO, yıllar içinde genişleyerek bugün 32 üyeli bir yapıya ulaştı.
NATO NEDEN KURULDU?
NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da oluşan güvenlik boşluğu ve artan siyasi gerilimler nedeniyle kuruldu. Kuruluş sürecinin temel hedefleri şunlardı:
- Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarını caydırmak,
- Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki güvenlik iş birliğini kalıcı hale getirmek,
- Avrupa'da istikrarı ve siyasi bütünleşmeyi desteklemek,
- Üye ülkelerin ortak savunmasını güvence altına almak.