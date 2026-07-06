Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi kapsamında diplomasi temasları
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Erdoğan kabulün ardından akşam saat 18.00'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti.
NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE İLE GÖRÜŞME AKŞAM SAAT 18.00'DE
NATO Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev'in kabulünden sonra İttifak'ın Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşecek.