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Gözaltı kararı verilmişti! Tamar Tanrıyar'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gözaltı kararı verilmişti! Tamar Tanrıyar'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar için, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Tanrıyar’ın 23 Haziran’da Marmaris Deniz Hudut Kapısından yurt dışına çıktığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlattı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilen Tanrıyar için gözaltı kararı verildi.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşım yapan Tanrıyar'In yurt dışına kaçtığı öğrenildi.Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşım yapan Tanrıyar'In yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" VE "YANILTICI BİLGİ YAYMA"

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada; şüpheli Tanrıyar'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasıBaşsavcılık açıklaması

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

23 HAZİRAN'DA YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısından yurt dışına çıktığı tespit edildi.

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