Başkan Erdoğan Sapanca’da: AK Parti kampı bugün 10.30’da başlıyor
AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başkan Erdoğan’ın 10.30’daki açılış konuşmasıyla başlayacak. Başkan Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri ve vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde Sapanca’ya iniş yaptı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek olan AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter Sapanca Kırkpınar'a iniş yaptı.
Başkan Erdoğan'ı alanda bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri karşıladı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
KRİTİK KAMP BAŞLIYOR
AK Parti'nin gelenekselleşen istişare kamplarının 33'üncüsü, sabah saatlerinde resmen başlayacak. Partinin yol haritasının ve güncel siyasi gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantı, Başkan Erdoğan'ın bugün saat 10.30'da yapacağı açılış konuşmasıyla start alacak.
YENİ YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için Sakarya'nın Sapanca ilçesine ulaştı. Üç gün sürecek olan dev organizasyonda, hem son bir yılın geniş çaplı muhasebesi yapılacak hem de Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair stratejik kararlar alınacak.
SAPANCA'DA KARANFİLLERLE COŞKULU KARŞILAMA
Başkan Erdoğan'ın kampın yapılacağı otele girişi sırasında yaşanan yoğun ilgiyi aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Vatandaşlar ellerinde telefonlarla birlikte aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı burada karşılamak için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Teşkilatların çalışmalarıyla Başkan Erdoğan çiçekler, güller ve karanfillerle karşılanmış durumda" sözleriyle bölgedeki atmosferi dile getirdi. Hacıalioğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen karşılamada Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın da eşlik ettiğini belirtti.
TARİHİ MESAJLAR VE SÜRPRİZ ŞARKI
Kampın programına ilişkin detayları paylaşan Hacıalioğlu, "Bugün açılış konuşması saat 10.30'da gerçekleşecek. Başkan Erdoğan tarihi mesajlar verecek ve bu konuşmanın akabinde kendisinin adının geçtiği önemli bir şarkı kamuoyuyla paylaşılacak" bilgisini verdi. Bugünkü konuşmanın Türkiye'nin iç ve dış siyasetine dair önemli ipuçları taşıması bekleniyor.
MASADA EKONOMİ VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VİZYONU VAR
Üç günlük kamp süresince istişare edilecek konu başlıklarına değinen Mert Hacıalioğlu, "Vatandaşın beklentileri, savunma, toplumu yakından ilgilendiren konular, ekonomi ve kalkınma gibi birçok başlık değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı, bölgesel ve küresel konular ve AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan sloganlar bu kampta kendine yer bulacak" ifadelerini kullandı. Hacıalioğlu, milletvekilleri ve partinin ana kademesinin halkın taleplerine çözüm yolları üretmek için çalışmalar yürüteceğini aktardı.
NATO ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK DURAK
Kampın Pazar günü Başkan Erdoğan'ın değerlendirme konuşmasıyla sona ereceğini hatırlatan Mert Hacıalioğlu, "Bu sürecin hemen ardından Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'ne odaklanacak. Ancak şimdi AK Parti için kamp vakti" sözleriyle sahadaki durumu özetledi. Sapanca'daki bu kritik buluşmanın, Türkiye'nin küresel diplomasideki yeni adımları öncesinde bir iç muhasebe niteliği taşıdığı vurgulanıyor.