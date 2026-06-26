Başkan Erdoğan Sapanca’da! AK Parti’nin yeni yol haritası belirleniyor

İstanbul'dan helikopterle Sapanca'ya geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, iniş alanında AK Parti yöneticileri karşıladı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Helikopter pistinden toplantının yapılacağı otele doğru hareket eden Erdoğan, yol boyunca ve otel girişinde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları el sallayarak selamlayan Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı.

KRİTİK KAMP YARIN BAŞLIYOR

AK Parti'nin gelenekselleşen istişare kamplarının 33'üncüsü, yarın sabah saatlerinde resmen başlayacak. Partinin yol haritasının ve güncel siyasi gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantı, Başkan Erdoğan'ın yarın saat 10.30'da yapacağı açılış konuşmasıyla start alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kritik 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Sakarya’nın Sapanca ilçesine geldii

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için Sakarya'nın Sapanca ilçesine ulaştı. Üç gün sürecek olan dev organizasyonda, hem son bir yılın geniş çaplı muhasebesi yapılacak hem de Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair stratejik kararlar alınacak.

SAPANCA'DA KARANFİLLERLE COŞKULU KARŞILAMA

Başkan Erdoğan'ın kampın yapılacağı otele girişi sırasında yaşanan yoğun ilgiyi aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Vatandaşlar ellerinde telefonlarla birlikte aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı burada karşılamak için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Teşkilatların çalışmalarıyla Başkan Erdoğan çiçekler, güller ve karanfillerle karşılanmış durumda" sözleriyle bölgedeki atmosferi dile getirdi. Hacıalioğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen karşılamada Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın da eşlik ettiğini belirtti.