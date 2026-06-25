Başkan Erdoğan: Güvenlik güçlerimize en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz

Başkan Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Burada devlet olarak polislere ve güvenlik görevlilerine en güçlü desteği sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan "Özlük haklarından lojistik imkânlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. " dedi. Mezun olanları tebrik eden Başkan Erdoğan "Görev yapılan bölgeyi, fedakârlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama, Teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz.

Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531; Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 2 bin 432; Ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10 bin 604 kardeşimiz, bugünden itibaren Emniyet Teşkilatımızın saflarına katılacak.

Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor; her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum.

Genç polislerimiz, eş, dost ve yakınlarına 'Gözünüz aydın.' diyor; her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum.

Gerek engin bilgileri gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum.

TARİHİMİZİN EN ALÇAK İHANETLERİNDEN BİRİ 15 TEMMUZ

Biliyorsunuz, yirmi gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz.

Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi.

Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Devlet olarak polislerimize ve güvenlik görevlilerimize en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz.

Zor, hassas ve mesuliyeti fevrını iyileştirmek amacıkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde, teşkilatımızın çalışma koşullayla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık.

Özlük haklarından lojistik imkânlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız "görev puanına dayalı atama sistemi" de bunlardan biridir.

Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin, personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum.

Görev yapılan bölgeyi, fedakârlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama, Teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Son olarak, dün Gazi Meclisi'mizde kabul edilip yasalaşan teklifle; Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda birtakım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

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