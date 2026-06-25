Ankara'da 7-8 Temmuz'da hangi yollar kapalı? NATO Zirvesi alternatif güzergahlar

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle birçok cadde, bulvar ve bağlantı yolu geçici olarak trafiğe kapatılacak. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ile diplomatik heyetlerin kullanacağı güzergahlarda uygulanacak.

Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Zirve süresince Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yolların yanı sıra bazı otel bölgeleri ve konvoy güzergahlarında araç geçişine kısıtlama getirilecek. Başkentte yaşayanlar ve şehir içi ulaşımı kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. İşte 7-8 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatılacak yollar açıklandı. (Görsel: Ankara Valiliği)

KÜLLİYE ÇEVRESİNDE YOLLAR İKİ GÜN KAPALI OLACAK

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak. Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar birçok ana arter araç trafiğine kapatılacak. Belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.

Ankara Zirvesi Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı

Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamam

Alparslan Türkeş Caddesi tamamı

Beştepe Caddesi tamamı

Söğütözü Caddesi tamamı

Bahriye Üçok Caddesi tamamı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı

Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı

NATO Zirvesi kapsamında otel ve konaklama bölgelerinde de ek kısıtlamalar uygulanacak. (Görsel: Ankara Valiliği)

OTEL VE KONAKLAMA BÖLGELERİNDE EK KISITLAMALAR UYGULANACAK

Zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı bölgelerde de trafik düzenlemesine gidilecek. 6 Temmuz saat 07.00'den itibaren Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde belirlenen cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Belirtilen güzergahtaki sürücülerin alternatif yollara yönelmesi gerekecek. İhtiyaç duyulması halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki bazı yollar da geçici olarak ulaşıma kapatılabilecek.

Ankara Zirvesi Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Sokaklar ve Caddeler

Kategori İlçe / Bölge Trafiğe Kapatılacak Yol ve Güzergahlar Konaklama Tedbirleri Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: 350. Sokak, 286. Sokak Konaklama Tedbirleri Yenimahalle Çamlıca Mahallesi: 147. Sokak, 145. Sokak, Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı giriş tarafındaki yol Konaklama Tedbirleri Yenimahalle Macun Mahallesi: 171. Cadde, 172. Cadde, 173. Cadde Konaklama Tedbirleri Yenimahalle Beştepe Mahallesi: Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 1., 3., 4. ve 5. Sokaklar, Nergiz Sokak Konaklama Tedbirleri Çankaya Yıldızevler Mahallesi: Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak, 721. Sokak Konaklama Tedbirleri Çankaya Kavaklıdere Mahallesi: Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Boğaz Sokak, Gülözü Sokak, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak Konaklama Tedbirleri Çankaya Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasındaki bölümü Konaklama Tedbirleri Çankaya Kızılırmak Mahallesi: Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak, 1452. Sokak Konaklama Tedbirleri Çankaya Oğuzlar Mahallesi: 1377. Sokak, 1380. Sokak, 1381. Sokak Konaklama Tedbirleri Çankaya Söğütözü Mahallesi: 2168. Sokak, 2169. Sokak, 2170. Sokak Konaklama Tedbirleri Çankaya Üniversiteler Mahallesi: İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde, 1613. Cadde ve ihtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Ankara Çevre Yolu (Ortaköy Bağlantısı–Yuvaköy Yolu arası) Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Özal Bulvarı Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli İsmet İnönü Bulvarı Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Ankara Bulvarı Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Anadolu Bulvarı Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasındaki bölümü Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasındaki bölümü Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasındaki bölümü Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Türk Kızılayı Caddesi Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Cinnah Caddesi Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Çankaya Caddesi Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Simon Bolivar Caddesi Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli Rabindranath Tagore Caddesi Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli John F. Kennedy Caddesi Konvoy Geçişleri Sırasında Ankara Geneli 2453. Sokak

Not: Konaklama bölgelerindeki yollar 6 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar kapalı olacak. Konvoy güzergahlarında yer alan yollar ise yalnızca devlet ve hükümet başkanlarının geçişleri sırasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılacak yollara ek alternatif güzergahlar belirlendi. (Foto: AA)

ALTERNATİF OLARAK KULLANILABİLECEK GÜZERGAHLAR

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamamaları için yolculuklarını önceden planlamaları, belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmeleri ile işaret levhalarına dikkat etmeleri istendi.