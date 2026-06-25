Ankara'da 7-8 Temmuz'da hangi yollar kapalı? NATO Zirvesi alternatif güzergahlar
Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle birçok cadde, bulvar ve bağlantı yolu geçici olarak trafiğe kapatılacak. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ile diplomatik heyetlerin kullanacağı güzergahlarda uygulanacak.
Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Zirve süresince Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yolların yanı sıra bazı otel bölgeleri ve konvoy güzergahlarında araç geçişine kısıtlama getirilecek. Başkentte yaşayanlar ve şehir içi ulaşımı kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. İşte 7-8 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…
KÜLLİYE ÇEVRESİNDE YOLLAR İKİ GÜN KAPALI OLACAK
7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak. Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar birçok ana arter araç trafiğine kapatılacak. Belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.
Ankara Zirvesi Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar
- Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı
- Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamam
- Alparslan Türkeş Caddesi tamamı
- Beştepe Caddesi tamamı
- Söğütözü Caddesi tamamı
- Bahriye Üçok Caddesi tamamı
- Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü
- Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı
- Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı
OTEL VE KONAKLAMA BÖLGELERİNDE EK KISITLAMALAR UYGULANACAK
Zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı bölgelerde de trafik düzenlemesine gidilecek. 6 Temmuz saat 07.00'den itibaren Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde belirlenen cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Belirtilen güzergahtaki sürücülerin alternatif yollara yönelmesi gerekecek. İhtiyaç duyulması halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki bazı yollar da geçici olarak ulaşıma kapatılabilecek.
Ankara Zirvesi Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Sokaklar ve Caddeler
|Kategori
|İlçe / Bölge
|Trafiğe Kapatılacak Yol ve Güzergahlar
|Konaklama Tedbirleri
|Yenimahalle
|Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: 350. Sokak, 286. Sokak
|Konaklama Tedbirleri
|Yenimahalle
|Çamlıca Mahallesi: 147. Sokak, 145. Sokak, Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı giriş tarafındaki yol
|Konaklama Tedbirleri
|Yenimahalle
|Macun Mahallesi: 171. Cadde, 172. Cadde, 173. Cadde
|Konaklama Tedbirleri
|Yenimahalle
|Beştepe Mahallesi: Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 1., 3., 4. ve 5. Sokaklar, Nergiz Sokak
|Konaklama Tedbirleri
|Çankaya
|Yıldızevler Mahallesi: Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak, 721. Sokak
|Konaklama Tedbirleri
|Çankaya
|Kavaklıdere Mahallesi: Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Boğaz Sokak, Gülözü Sokak, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak
|Konaklama Tedbirleri
|Çankaya
|Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasındaki bölümü
|Konaklama Tedbirleri
|Çankaya
|Kızılırmak Mahallesi: Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak, 1452. Sokak
|Konaklama Tedbirleri
|Çankaya
|Oğuzlar Mahallesi: 1377. Sokak, 1380. Sokak, 1381. Sokak
|Konaklama Tedbirleri
|Çankaya
|Söğütözü Mahallesi: 2168. Sokak, 2169. Sokak, 2170. Sokak
|Konaklama Tedbirleri
|Çankaya
|Üniversiteler Mahallesi: İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde, 1613. Cadde ve ihtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Ankara Çevre Yolu (Ortaköy Bağlantısı–Yuvaköy Yolu arası)
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Özal Bulvarı
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|İsmet İnönü Bulvarı
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Ankara Bulvarı
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Anadolu Bulvarı
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasındaki bölümü
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasındaki bölümü
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasındaki bölümü
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Türk Kızılayı Caddesi
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Cinnah Caddesi
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Çankaya Caddesi
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Simon Bolivar Caddesi
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|Rabindranath Tagore Caddesi
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|John F. Kennedy Caddesi
|Konvoy Geçişleri Sırasında
|Ankara Geneli
|2453. Sokak
Not: Konaklama bölgelerindeki yollar 6 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar kapalı olacak. Konvoy güzergahlarında yer alan yollar ise yalnızca devlet ve hükümet başkanlarının geçişleri sırasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
ALTERNATİF OLARAK KULLANILABİLECEK GÜZERGAHLAR
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamamaları için yolculuklarını önceden planlamaları, belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmeleri ile işaret levhalarına dikkat etmeleri istendi.
|Kapatılabilecek Yollar
|Alternatif Güzergahlar
|Mevlana Bulvarı (Kepekli istikameti)
|Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı, Dikmen Caddesi
|Mevlana Bulvarı (Akköprü yönü)
|Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İstanbul Caddesi
|Anadolu Bulvarı
|Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi, Serhat Caddesi
|Atatürk Bulvarı
|Necatibey Caddesi, Mithatpaşa Caddesi
|Ankara Bulvarı
|Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı, Bağdat Caddesi