Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

HANGİ KONULAR MASADA?

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da ileriye taşınması amacıyla atılabilecek stratejik adımlar ve potansiyel yatırım alanları ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK

Görüşmelerin gündeminde sadece ikili münasebetler yer almayacak. Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Nawrocki'nin; güncel bölgesel krizler, küresel gelişmeler ve uluslararası iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor. Ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmesi bekleniyor.

ASELSAN'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Nawrocki'ye, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti.