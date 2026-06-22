AK Parti'de kritik MKYK toplantısı başladı
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.20'de başladı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapacak.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.20'de başladı.
GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Saat 17:30'da AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecektir." dedi.