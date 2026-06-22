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AK Parti'de kritik MKYK toplantısı başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
AK Parti'de kritik MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.20'de başladı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapacak.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.20'de başladı.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Saat 17:30'da AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecektir." dedi.

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