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Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser! Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı açılış töreni

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Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser! Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı açılış töreni

İstanbul’un ulaşım çehresini değiştirecek dev projede beklenen gün geldi. Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılışı yapılacak yeni etap, iki dev merkez arasındaki mesafeyi adeta dakikalara indiriyor. İşte megakenti rahatlatacak o güzergah ve detaylar...

Halkalı- İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ringinin ikinci etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. 21.75 km'lik kesiminde İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları bulunuyor.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser! Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı açılış töreni - 1

Hat birçok raylı sistem projesiyle de entegre çalışacak. İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe, Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir- Kayaşehir, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköyİkitelli- Olimpiyat ve Halkalı Stadı İstasyonu'nda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir- Esenyurt metro hatlarıyla bağlantı sağlanacak. Halkalı İstasyonu ise Marmaray ile entegre olacak.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser! Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı açılış töreni - 2

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDA SON HALKA

Sağlanan bağlantılar sayesinde İstanbul'un ulaşım ağı daha da güçlenirken, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya kadar düşecek. Böylece hem şehir içi hareketlilik artacak hem de havalimanına erişim önemli ölçüde kolaylaşacak.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser! Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı açılış töreni - 3

Türkiye Yüzyılı vizyonun son halkalarından biri olan projede Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kâğıthane-İstanbul Havalimanı kesimi 22 Ocak 2023'te, Kâğıthane-Gayrettepe arası ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete alınmıştı. Kargo Terminali- Arnavutköy Hastane arası da 19 Mart 2024 tarihinde devreye alınmıştı.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser! Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı açılış töreni - 4

HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKA

69 Kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ringi Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri. Yeni etapla birlikte Halkalı- Gayrettepe arası ise 57 dakika olacak.

Açılış öncesi istasyonda incelemelerde bulunan ve işçilerden son durumla ilgili bilgiler alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın 2043 yılına kadar 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacağını ve toplam ekonomik katkısının 935 milyon euroya ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

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