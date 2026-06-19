Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser! Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı açılış töreni
İstanbul’un ulaşım çehresini değiştirecek dev projede beklenen gün geldi. Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılışı yapılacak yeni etap, iki dev merkez arasındaki mesafeyi adeta dakikalara indiriyor. İşte megakenti rahatlatacak o güzergah ve detaylar...
Halkalı- İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ringinin ikinci etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. 21.75 km'lik kesiminde İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları bulunuyor.
Hat birçok raylı sistem projesiyle de entegre çalışacak. İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe, Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir- Kayaşehir, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköyİkitelli- Olimpiyat ve Halkalı Stadı İstasyonu'nda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir- Esenyurt metro hatlarıyla bağlantı sağlanacak. Halkalı İstasyonu ise Marmaray ile entegre olacak.
TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDA SON HALKA
Sağlanan bağlantılar sayesinde İstanbul'un ulaşım ağı daha da güçlenirken, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya kadar düşecek. Böylece hem şehir içi hareketlilik artacak hem de havalimanına erişim önemli ölçüde kolaylaşacak.