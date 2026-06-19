Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser! Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı açılış töreni

Türkiye Yüzyılı vizyonun son halkalarından biri olan projede Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kâğıthane-İstanbul Havalimanı kesimi 22 Ocak 2023'te, Kâğıthane-Gayrettepe arası ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete alınmıştı. Kargo Terminali- Arnavutköy Hastane arası da 19 Mart 2024 tarihinde devreye alınmıştı.

HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKA

69 Kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ringi Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri. Yeni etapla birlikte Halkalı- Gayrettepe arası ise 57 dakika olacak.

Açılış öncesi istasyonda incelemelerde bulunan ve işçilerden son durumla ilgili bilgiler alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın 2043 yılına kadar 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacağını ve toplam ekonomik katkısının 935 milyon euroya ulaşmasının beklendiğini ifade etti.