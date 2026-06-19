İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Şapkalılar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

Yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep ettiği, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı değerlendirilen yeni nesil silahlı suç örgütüne ilişkin çalışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince başlatılmıştır.



Silahlı suç örgütünün eylemlerinin, örgüt içindeki hiyerarşik yapının, yapılanmanın aleni ve gizli tüm yönlerinin deşifre edilmesi; adli makamlara yansıyan veya yansımayan tüm eylemlerin ortaya çıkarılması amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinin kararları doğrultusunda tespiti yapılan şüphelilere yönelik 13.06.2025 tarihinde CMK'nın 135. maddesi kapsamında iletişimin tespiti ve kayda alınması, CMK'nın 140. maddesi kapsamında ise fiziki takip kararları alınmıştır.



Bu kapsamda 14.07.2025 tarihinde operasyonel süreç başlatılmış; 2025 ve 2026 yıllarında suç örgütü mensuplarına yönelik muhtelif tarihlerde, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin illerinde toplam 19 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde suç örgütünün 93 eylemi deşifre edilmiş; tespiti yapılan 296 şüpheliden 245'i yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.



Dosya kapsamında 172 şüpheli tutuklanmış, 73 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. İllegal yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilen sözde örgüt lider kadrosunda yer alan 4 şüpheli hakkında adli makamlarla yapılan yazışmalar neticesinde kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarılmıştır.



Soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir. Mağdur beyanlarında geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edilmiştir.



Yapılan incelemelerde, kullanılan yurt dışı numaralara ait IP bilgilerinin İtalya ve Belçika ülkeleriyle bağlantılı olduğu belirlenmiş; bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli yazışmalar yapılarak adli yardımlaşma talebinde bulunulması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürecin başlatılması talep edilmiştir.



Devam eden çalışmalarda İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile gerekli bilgi ve belgeler paylaşılmış; Belçika ve İtalya İnterpol birimleriyle koordineli çalışma yürütülmesi istenmiştir.



Ayrıca suç örgütüne ilişkin yürütülen kapsamlı çalışmalar, firari şüpheliler ve yurt dışında bulunan örgütün lider ve yönetici kadrosuna dair bilgiler; İstihbarat Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile de paylaşılmıştır.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2025/114104 soruşturma numaralı dosyası kapsamında suç örgütüne ilişkin çatı iddianame düzenlenmiş; iddianame ilgili Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek yargılamaya başlanmıştır.



Soruşturmanın devam eden aşamasında; suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon planlanmıştır.



Bu kapsamda, aralarında 3 avukatın da bulunduğu toplam 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerinde toplam 53 adrese operasyon düzenlenmiştir.

Suç örgütünün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması, firari şüphelilerin yakalanması, örgütün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şöyle:



Cemal Mert Çakmak, Erdem Akpolat, Hüseyin Üçler, Mehmet Salih Avcı, Arda Deniz Dağıstanlı, Furkan Yakut, Baran Takak, Ali Yurdabak, Emrah Kurt, Ayçe Şeker, Ramazan Taşbaşı, Uğur Aydın, Tülay Şenel, Berkan Türkmen, Mehmet Karaağaç, Tuğba Domurcuk, Gökhan Karakaya, Abdulvahap Turan, Azat Kol, Veysel Özaraz (ssç), Eren Taş, Sayım Erol, Ramazan Öztürk, Ali Osman Kayra (ssç), Mehmet Tunahan Ünlü, Abdulhalim Özçelik, Ebru Çağlar Baş, Batuhan Deniz, Demir Katlan, Oktay Okcu, Yahya Enes Görmez, Berfin Çetiner Görmez.



BAKAN GÜRLEK DUYURDU:

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz bir kararlılıkla sürmektedir.

İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz. Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu vesileyle şunu açıkça ifade etmek isterim: Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken "nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız" diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması hâlinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngörmektedir. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."