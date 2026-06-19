İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu!
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının tutuksuz sanığı, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı. İfade vermesine kısa bir süre kala yaşanan bu gizemli olayda sıcak bir gelişme yaşandı: Telefon sinyali Kartal'da tespit edildi! İşte operasyonun perde arkası ve gözaltındaki şüpheliler... Gelen son dakika bilgisine göre, Karaal bulundu. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Olay polise bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı önce 2 kişi gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında Karaal'ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, filmleri artamayan bir operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda Karaal kurtarıldı. Gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Erhan Karaal, iki kızı ve eşi ile birlikte geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir ziyaret için evden çıkmaya hazırlanıyordu. Karaal, ailesinden önce evinden çıkarak otomobiline gitti. Aracının yanında beklediği sırada aracının hemen yanında duran başka bir araçtan inen kimliği belirsiz üç-dört kişilik grup, Erhan Karaal'ı kafasına vurarak darp etti. Şüpheliler, geldikleri araca Karaal'ı da bindirerek olay yerinden uzaklaştı.
Erhan Karaal'ın yaşadığı anlara çocuğu ve bir komşusu da şahit oldu. Karaal'ın eşi olay sonrası polise giderek yaşananları anlattı ve şikâyette bulundu. Erhan Karaal'ın aynı sokakta bulunan aynı model ve renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kaçırılma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.