İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu!

Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal olayla ilgili konuştu. Karaal, "Dün eşim işten geldikten sonra yemek yedik ve yürüyüş için sahile inecektik. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarıya çıktı. Küçük kızım biraz öndeydi. Eşimi iki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı. O arada komşular hepsi bir bağırış halindeydi. Arkadaşım da geliyordu, 'Arabayı tespit ettim' dedi" şeklinde konuştu.

TELEFONU KARTAL'DAN SİNYAL VERDİ

Telefonunun boş bir alanda sinyal verdiğini aktaran Karaal, "Bizde iPhone Bul uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli ağlayarak, "Babam nerede, babam nerede" diye hep telefonlarına bakarken "Anne" dedi "Babamın telefonu açıldı." Çok sevindik, hemen polis memurlarına ilettik.

Arabaya atlayıp gidildi. Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü. Yalnız telefon henüz bulunamadı. Plakadan zaten arabayı da buldular. Arabayı polis memurlarımız buldu, getirdiler. Dediler ki: Bu 3 gündür yatan bir araba. Hiçbir şekilde bu araba çalışmamış."