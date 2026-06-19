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İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının tutuksuz sanığı, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı. İfade vermesine kısa bir süre kala yaşanan bu gizemli olayda sıcak bir gelişme yaşandı: Telefon sinyali Kartal'da tespit edildi! İşte operasyonun perde arkası ve gözaltındaki şüpheliler... Gelen son dakika bilgisine göre, Karaal bulundu. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Olay polise bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı önce 2 kişi gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında Karaal'ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, filmleri artamayan bir operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Karaal kurtarıldı. Gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

KAÇIRILAN İBB YÖNETİCİSİ KARAAL BULUNDU!

OLAYIN GEÇMİŞİ

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu! - 1

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Erhan Karaal, iki kızı ve eşi ile birlikte geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir ziyaret için evden çıkmaya hazırlanıyordu. Karaal, ailesinden önce evinden çıkarak otomobiline gitti. Aracının yanında beklediği sırada aracının hemen yanında duran başka bir araçtan inen kimliği belirsiz üç-dört kişilik grup, Erhan Karaal'ı kafasına vurarak darp etti. Şüpheliler, geldikleri araca Karaal'ı da bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu! - 2

Erhan Karaal'ın yaşadığı anlara çocuğu ve bir komşusu da şahit oldu. Karaal'ın eşi olay sonrası polise giderek yaşananları anlattı ve şikâyette bulundu. Erhan Karaal'ın aynı sokakta bulunan aynı model ve renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kaçırılma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu! - 3

İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yer alıyor. Halihazırda Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı yapan Erhan Karaal, 12 eylemden sorumlu tutuluyor. Söz konusu eylemlerin ilkinde, ana ihalenin 3 milyon 100 bin liraya Kültür A.Ş.'ye ihale edildiği ve bu paranın İBB'nin kasasına girdiği anlatıldı. Kültür A.Ş.'nin işi aldıktan sonra 4 milyon 200 bin liraya Elis Dış Ticaret isimli başka bir firmaya usulsüzce verdiği tespit edildi. İBB'nin kasasına giren 1 milyon 100 binlik kamu zararına sebep olan isimler arasından Erhan Karaal yer alıyor.

İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu! - 4

Karaal'ın görev aldığı eylemlerde yapılan usulsüz ihale sebebiyle 490 milyon 996 bin lira, 308 milyon 95 bin lira, 296 milyon 404 bin lira, 252 milyon 534 bin lira, 86 milyon 159 bin lira, 53 milyon 572 bin lira, 27 milyon, 18 milyon 784 bin lira ve 36 milyon 606 bin lira kamu zararı oluştuğu yer alıyor. Karaal'ın yer aldığı eylemlerde toplam kamu zararı 1 milyar 571 milyon 250 bin lira.

İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu! - 5

1 AY SONRA SAVUNMA YAPACAKTI

Karaal'ın dava kapsamında henüz mahkeme heyeti tarafından dinlenmediği, yaklaşık 1 ay sonra savunma yapacağı öğrenildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerindeki ve güzergâhtaki tüm kamera kayıtları mercek altına alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için emniyet seferber oldu. 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Olay yeri ve aracın güzergâhındaki güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı.

İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu! - 6

EŞİ KONUŞTU: 2 KİŞİ KAFASINA VURUP ARABANIN İÇİNE ATTI

Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal olayla ilgili konuştu. Karaal, "Dün eşim işten geldikten sonra yemek yedik ve yürüyüş için sahile inecektik. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarıya çıktı. Küçük kızım biraz öndeydi. Eşimi iki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı. O arada komşular hepsi bir bağırış halindeydi. Arkadaşım da geliyordu, 'Arabayı tespit ettim' dedi" şeklinde konuştu.

İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu! - 7

TELEFONU KARTAL'DAN SİNYAL VERDİ

Telefonunun boş bir alanda sinyal verdiğini aktaran Karaal, "Bizde iPhone Bul uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli ağlayarak, "Babam nerede, babam nerede" diye hep telefonlarına bakarken "Anne" dedi "Babamın telefonu açıldı." Çok sevindik, hemen polis memurlarına ilettik.

Arabaya atlayıp gidildi. Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü. Yalnız telefon henüz bulunamadı. Plakadan zaten arabayı da buldular. Arabayı polis memurlarımız buldu, getirdiler. Dediler ki: Bu 3 gündür yatan bir araba. Hiçbir şekilde bu araba çalışmamış."

İBB Kültür A.Ş yöneticisi Erhan Karaal'ı kim, neden kaçırdı? İBB'nin kilit ismi bulundu! - 8

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kaçırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada ise 2 şüphelinin gözaltında alındığı öğrenildi.

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