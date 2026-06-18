Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri teyakkuza geçirdi. Kiremitoba köyü yakınlarında yükselen alevleri kontrol altına almak için uçak, helikopter ve çok sayıda personel ile yoğun bir çalışma yürütülüyor.