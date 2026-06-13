Iğdır’daki polis şiddeti iddiasına bakanlıktan müfettiş hamlesi: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Iğdır’da iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği yönündeki iddialar ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçerek idari soruşturma başlattı. Olayı incelemek üzere kente Mülkiye ve Polis Müfettişleri sevk edildi.

Iğdır'da yaşandığı belirtilen ve sosyal medyada tepki çeken "polis şiddeti" iddialarına yönelik resmi adım gecikmedi. 12 Haziran 2026 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, iki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiğine dair görüntüler paylaşıldı. Kısa sürede gündeme oturan ve infial yaratan söz konusu görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı duruma el koydu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin doğrudan verdiği talimatla, iddiaların arka planını araştırmak ve gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla derhal geniş kapsamlı bir idari soruşturma açıldı.

BAKANLIKTAN GELEN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"12.06.2026 tarihinde Iğdır ilinde "İki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği" iddiasıyla bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında görüntüler yer almıştır."

Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır.

Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."