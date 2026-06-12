İtalya Kültür Bakanı Giuli: “Türkiye küresel bir referans noktasıdır”

Programa Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşet Çıldık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

"TÜRKİYE BİR REFERANS NOKTASIDIR"

Açılışta konuşan İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli serginin Akdeniz'in en önemli kültürleri arasındaki binlerce yıllık bağı ortaya koyduğunu belirterek, Troya ile Roma arasındaki ilişkinin yalnızca geçmişe ait olmadığını söyledi.

Aeneas anlatısının İtalya ile Türkiye'nin, Roma ile Anadolu'nun tarihlerini yeniden bir araya getirdiğini ifade eden Giuli, bu ilişkinin günümüzde de canlılığını koruduğunu vurguladı.

Giuli konuşmasında Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne de dikkat çekerek, "Türkiye bugün her zamankinden daha fazla, uluslararası sahnede istikrar sağlayıcı bir unsur olarak öne çıkabilme, diyalog kurabilme, yaratıcılık üretebilme ve bunu tüm dünyayla paylaşabilme konusundaki büyük kapasitesi sayesinde küresel bir referans noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy ise insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Kolezyum'un bir kez daha Türk-İtalyan kültürel iş birliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Anadolu'nun eşsiz kültür mirasının Roma'nın kalbinde dünya ile buluştuğunu söyledi.

Troya'nın yalnızca Anadolu'nun değil, Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, serginin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.