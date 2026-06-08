Başkan Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye tebrik mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13. Olağan Kurultayı'nda delegelerin güvenoyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, kurultay sonuçlarının BBP camiası ve Türk siyasi hayatı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, kurultayın BBP camiası ve Türk siyaseti için hayırlı olmasını temenni etti.
Başkan Erdoğan mesajında, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.