Başkan Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13. Olağan Kurultayı'nda delegelerin güvenoyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, kurultay sonuçlarının BBP camiası ve Türk siyasi hayatı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.