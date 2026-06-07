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Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde

Nevşehir, Tokat ve Gümüşhane'de belde statüsünü geri alan yerleşim yerlerinde sabah 08.00 itibarıyla sandıklar açıldı. İşte yıllar sonra sandık başına giden vatandaşların yaşadığı büyük heyecanın detaylarını A Haber muhabirleri bölgeden aktarıyor.

Türkiye'nin üç şehrinde bugün yerel seçimler için sandıklar kuruldu. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de bulunan toplam altı beldede yerel ara seçim gerçekleştiriliyor.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 1

HANGİ BELDELERDE SEÇİM YAPILACAK?

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede bugün seçim yapılıyor.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 2

Seçimlerin sonucunda altı beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kuruldu.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 3

Seçimlerde oy verme işlemi 8'de başladı.

Sandıklar saat 17.00'yi gösterdiğinde kapanacak.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 4

HANGİ PARTİLER GİRİYOR?

Beldelerde yapılacak yerel ara seçime 27 siyasi parti katılacak.

Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da çekilen kura ile belirlenmişti.

Buna göre yapılacak seçimde pusulada şu sıralama olacak:

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 5

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 6

NEVŞEHİR'DE OY VERME İŞLEME BAŞLADI

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2 bin 62 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

OY PUSULASINDA HANGİ PARTİLER VAR?

Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ile bir bağımsız adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Sağ Parti, Bağımsız İlker Tura."

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 7

MUSTAFA PAŞA'DA TARİHİ GÜN: YILLAR SONRA YENİDEN SEÇİM HEYECANI!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde, 2013 yılında nüfus yetersizliği gerekçesiyle kapatılan belediye teşkilatının hukuk mücadelesi sonucu yeniden açılmasıyla büyük bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Belde sakinleri, yıllar süren bekleyişin ardından bugün sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek kendi yerel yönetimlerini belirlemek için oylarını kullanmaya başladı.

MUSTAFA PAŞA'DA TARİHİ GÜN: YILLAR SONRA YENİDEN SEÇİM HEYECANI

SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

Kapadokya'nın kalbinde yer alan Mustafa Paşa beldesinde, sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Bölgedeki atmosferi aktaran A Haber muhabiri Yağmur Aksu, "Mustafa Paşa beldesinde seçmenler bugün sabah saat 8 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı. Yoğun bir katılım var ve seçim heyecanı burada tüm hızıyla hissediliyor. Saatler 10'u gösterirken sandık başındaki hareketliliğin devam ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

HUKUK MÜCADELESİ ZAFERLE SONUÇLANDI

Beldenin statüsünü geri kazanma süreci, bölge halkı için büyük bir önem taşıyor. Sürecin geçmişine değinen Aksu, "Mustafa Paşa, 2013 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle nüfusunun 2 bin kişinin altında kaldığı gerekçesiyle belediye statüsünü kaybetmiş ve köy statüsüne dönüştürülmüştü. Ancak belde sakinlerinin nüfus verilerinin gerçeği yansıtmadığına dair itirazları ve açtıkları dava sonucunda Mustafa Paşa yeniden belde statüsüne kavuştu" sözleriyle tarihi süreci aktardı.

YENİ DÖNEMİN İLK KADROLARI BELİRLENİYOR

Bugün yapılan seçimin sıradan bir yerel seçimden çok daha fazlası olduğu vurgulanırken, Aksu, "Bugün burada sadece bir belediye başkanı seçilmiyor. Yıllar sonra yeniden kurulan belediye yönetiminin ilk kadroları halkın oylarıyla şekilleniyor. Yaklaşık 2 bin 62 seçmenin bulunduğu beldede, vatandaşlar saat 17.00'ye kadar tercihlerini yapmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Beldenin turizm potansiyeline de dikkat çeken muhabir, "Seçilecek yönetim sadece belediye hizmetlerinden değil, aynı zamanda tarihi mirasın korunması ve turizm projelerinin yürütülmesinden de sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

12 PARTİ VE BİR BAĞIMSIZ ADAY YARIŞIYOR

Seçimdeki rekabetin boyutlarını ve adayları sıralayan Yağmur Aksu, "Bugün Nevşehir'deki bu kritik seçimde 12 siyasi parti ile bir bağımsız aday yarışıyor. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı adayı olarak Mustafa Özer, CHP adayı Ömer Boz, İYİ Parti adayı Ekrem Karagöz, Saadet Partisi adayı Doğan Ak ve Yeniden Refah Partisi adayı Ali Deli gibi isimler seçmenden yetki bekliyor" bilgisini paylaştı. Aksu ayrıca, akşam saatlerinde sonuçların netleşmesiyle Mustafa Paşa'nın yeni yol haritasının belli olacağını "Akşam saatlerinde oyların sayılmasıyla birlikte beldenin yeni dönem yöneticileri görevlerine başlayacak ve böylece yıllar süren hasret resmen sona ermiş olacak" sözleriyle dile getirdi.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 8

TOKAT'TA HALK SANDIK BAŞINDA

Tokat'ta hukuki süreçlerin ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı.

Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

5 BİN 682 SEÇMEN, 20 SANDIKTA OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor.

Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 9

TOKAT'IN 4 BELDESİNDE SEÇİM SANDIKLARI KURULDU

Tokat'ın dört farklı beldesinde yerel seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 5 bin 682 seçmenin sandığa gittiği kentte, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren demokratik haklarını kullanmak için belirlenen noktalara akın etti. A Haber muhabiri Murat Onur, bölgedeki seçim atmosferini ve sandık başındaki son durumu canlı yayında aktardı.

TOKAT'IN 4 BELDESİNDE SEÇİM SANDIKLARI KURULDU

TOKAT'TA SEÇİM RÜZGARI ESİYOR

Tokat'taki seçimlerin diğer lokasyonlardan daha farklı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan A Haber muhabiri Murat Onur, "Tokat'ın önemi biraz daha farklı, dört farklı beldede seçim yapılıyor. Seçmen sayısı olarak da seçim olarak da Tokat adeta bir seçim havasına girmiş durumda olduğunu söylemekte fayda var" ifadelerini kullandı. Seçimin 27 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştiğini belirten Onur, bölgedeki hareketliliğin altını çizdi.

RAKAMLARLA TOKAT SEÇİMLERİ

Sandıkların kurulduğu beldelerdeki seçmen sayılarını tek tek açıklayan Murat Onur, "Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde 1600 seçmen, Çevrecik beldesinde 2 bin 166 seçmen, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde 1206 ve Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde ise 710 seçmen sandığa gidecek. Yani toplamda Tokat'ta 5 bin 682 seçmen sandık başına gidiyor" sözleriyle seçimin kapsamını paylaştı.

SANDIK BAŞINDA TİTİZ MESAİ

Seçim sürecinin şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Onur, "Sandık başkanının gözetiminde müşahitler de burada bulunuyor. Her siyasi partiden burada temsilciler var. Vatandaşlar ellerine iki farklı oy pusulası alıyor; birisinde belediye başkanını, diğerinde belediye meclis üyelerini seçecek. Ayrıca muhtarlık pusulalarını da tek zarfın içine koyarak sandığa atıyorlar" şeklinde konuştu.

17.00'DE SANDIKLAR AÇILIYOR

Bölgedeki huzur ortamına dikkat çeken Murat Onur, "Vatandaşlar burada güven içerisinde, huzur içerisinde, adeta bir bayram havasında oylarını kullanıyor. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar açılacak ve Tokat'ta dört farklı yerleşim yerinde yeni belediye başkanları belirlenmiş olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 10

GÜMÜŞHANE'DE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor.

Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 11

YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Seçimlerin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, oy verme işlemleri sakin ve yoğun katılımla sürüyor.

11 ADAY YARIŞIYOR

Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP'nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı.

Önceki seçim sonuçları ve sahadaki tablo dikkate alındığında yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor.

Üç ilde belde seçimleri için oy verme işlemi başladı! A Haber bölgede haber nöbetinde - 12

TEKKE BELDESİ SANDIK BAŞINDA!

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yerel seçim heyecanı yaşanıyor. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen, belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. A Haber muhabiri Selman Kutlu, bölgedeki atmosferi ve seçim sürecine dair son detayları canlı yayında aktardı.

TEKKE BELDESİ SANDIK BAŞINDA

TEKKE'DE SEÇİM COŞKUSU ARTIYOR

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılım gözleniyor. Bölgedeki hareketliliği aktaran A Haber muhabiri Selman Kutlu, "Seçim heyecanı artarak devam ediyor, oy kullanmaya gelen vatandaşlarımızın sayısı her geçen dakika artıyor." ifadelerini kullandı. Vatandaşların isimlerini seçmen listelerinden kontrol ederek sandık başına geçtiğini belirten Kutlu, "Şu anda Gümüşhane'nin Tekke beldesindeyiz. Vatandaşlar bu noktaya gelerek seçmen listesinden isimlerini kontrol ediyor ve ardından kabinlere girerek işlemlerini gerçekleştiriyor." sözleriyle alandaki durumu özetledi.

BELDE STATÜSÜ MAHKEME KARARIYLA GERİ ALINDI

Tekke beldesinin seçim sürecine nasıl geldiğine dair tarihi süreci hatırlatan Selman Kutlu, "Tekke beldesi aslında daha önce de beldeydi ancak 2013 yılında nüfus düşüşü nedeniyle köy olarak yeniden adlandırılmıştı. 2014 yılında Tekkeliler mahkemeye başvurdu ve 2024 yılında bu davayı kazandılar." dedi. Mahkeme kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararı aldığını belirten Kutlu, "YSK'nın kararının ardından yaklaşık 2,5 yıldır vekaleten belediye başkanlığı yürüten Kemalettin Demirpıra, bugün Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girdi." şeklinde konuştu.

11 ADAYLI KRİTİK YARIŞ

Beldedeki seçimlerin sadece belediye başkanlığı ile sınırlı olmadığını vurgulayan Kutlu, "Burada sadece belediye başkanlığı değil, meclis üyeleri ve yaklaşık 7 muhtarlık için de seçim yapılıyor. Toplamda 11 aday bu seçimde yarışıyor, gerçekten heyecanlı bir ortam var." dedi. Seçmen sayısına dair detayları da paylaşan Kutlu, "2 bin 969 seçmen 9 sandıkta oy kullanıyor. Biz şu an en kalabalık mahallelerden biri olan Olta'm Bey Mahallesi'ndeyiz, burada tek başına 2 bin 524 seçmen ve 7 sandık bulunuyor." sözleriyle sandık verilerini aktardı.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00'YE KADAR SÜRECEK

Seçim takvimine dair bilgileri hatırlatan A Haber muhabiri, "Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Hem belediye başkanlığı hem de meclis üyeliği pusulalarını alan vatandaşlar kabine girerek oylarını kullanıyorlar." ifadelerini kullandı. Bölgedeki hareketliliğin gün boyu sürmesi beklenirken Kutlu, "Hareketlilik artmaya başladı, biz de buradaki süreci takip etmeyi sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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