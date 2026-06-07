TOKAT'IN 4 BELDESİNDE SEÇİM SANDIKLARI KURULDU
Tokat'ın dört farklı beldesinde yerel seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 5 bin 682 seçmenin sandığa gittiği kentte, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren demokratik haklarını kullanmak için belirlenen noktalara akın etti. A Haber muhabiri Murat Onur, bölgedeki seçim atmosferini ve sandık başındaki son durumu canlı yayında aktardı.
TOKAT'TA SEÇİM RÜZGARI ESİYOR
Tokat'taki seçimlerin diğer lokasyonlardan daha farklı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan A Haber muhabiri Murat Onur, "Tokat'ın önemi biraz daha farklı, dört farklı beldede seçim yapılıyor. Seçmen sayısı olarak da seçim olarak da Tokat adeta bir seçim havasına girmiş durumda olduğunu söylemekte fayda var" ifadelerini kullandı. Seçimin 27 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştiğini belirten Onur, bölgedeki hareketliliğin altını çizdi.
RAKAMLARLA TOKAT SEÇİMLERİ
Sandıkların kurulduğu beldelerdeki seçmen sayılarını tek tek açıklayan Murat Onur, "Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde 1600 seçmen, Çevrecik beldesinde 2 bin 166 seçmen, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde 1206 ve Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde ise 710 seçmen sandığa gidecek. Yani toplamda Tokat'ta 5 bin 682 seçmen sandık başına gidiyor" sözleriyle seçimin kapsamını paylaştı.
SANDIK BAŞINDA TİTİZ MESAİ
Seçim sürecinin şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Onur, "Sandık başkanının gözetiminde müşahitler de burada bulunuyor. Her siyasi partiden burada temsilciler var. Vatandaşlar ellerine iki farklı oy pusulası alıyor; birisinde belediye başkanını, diğerinde belediye meclis üyelerini seçecek. Ayrıca muhtarlık pusulalarını da tek zarfın içine koyarak sandığa atıyorlar" şeklinde konuştu.
17.00'DE SANDIKLAR AÇILIYOR
Bölgedeki huzur ortamına dikkat çeken Murat Onur, "Vatandaşlar burada güven içerisinde, huzur içerisinde, adeta bir bayram havasında oylarını kullanıyor. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar açılacak ve Tokat'ta dört farklı yerleşim yerinde yeni belediye başkanları belirlenmiş olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
GÜMÜŞHANE'DE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor.
Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.
YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.
Seçimlerin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, oy verme işlemleri sakin ve yoğun katılımla sürüyor.
11 ADAY YARIŞIYOR
Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP'nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı.
Önceki seçim sonuçları ve sahadaki tablo dikkate alındığında yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor.
TEKKE BELDESİ SANDIK BAŞINDA!
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yerel seçim heyecanı yaşanıyor. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen, belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. A Haber muhabiri Selman Kutlu, bölgedeki atmosferi ve seçim sürecine dair son detayları canlı yayında aktardı.
TEKKE'DE SEÇİM COŞKUSU ARTIYOR
Gümüşhane'nin Tekke beldesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılım gözleniyor. Bölgedeki hareketliliği aktaran A Haber muhabiri Selman Kutlu, "Seçim heyecanı artarak devam ediyor, oy kullanmaya gelen vatandaşlarımızın sayısı her geçen dakika artıyor." ifadelerini kullandı. Vatandaşların isimlerini seçmen listelerinden kontrol ederek sandık başına geçtiğini belirten Kutlu, "Şu anda Gümüşhane'nin Tekke beldesindeyiz. Vatandaşlar bu noktaya gelerek seçmen listesinden isimlerini kontrol ediyor ve ardından kabinlere girerek işlemlerini gerçekleştiriyor." sözleriyle alandaki durumu özetledi.
BELDE STATÜSÜ MAHKEME KARARIYLA GERİ ALINDI
Tekke beldesinin seçim sürecine nasıl geldiğine dair tarihi süreci hatırlatan Selman Kutlu, "Tekke beldesi aslında daha önce de beldeydi ancak 2013 yılında nüfus düşüşü nedeniyle köy olarak yeniden adlandırılmıştı. 2014 yılında Tekkeliler mahkemeye başvurdu ve 2024 yılında bu davayı kazandılar." dedi. Mahkeme kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararı aldığını belirten Kutlu, "YSK'nın kararının ardından yaklaşık 2,5 yıldır vekaleten belediye başkanlığı yürüten Kemalettin Demirpıra, bugün Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girdi." şeklinde konuştu.
11 ADAYLI KRİTİK YARIŞ
Beldedeki seçimlerin sadece belediye başkanlığı ile sınırlı olmadığını vurgulayan Kutlu, "Burada sadece belediye başkanlığı değil, meclis üyeleri ve yaklaşık 7 muhtarlık için de seçim yapılıyor. Toplamda 11 aday bu seçimde yarışıyor, gerçekten heyecanlı bir ortam var." dedi. Seçmen sayısına dair detayları da paylaşan Kutlu, "2 bin 969 seçmen 9 sandıkta oy kullanıyor. Biz şu an en kalabalık mahallelerden biri olan Olta'm Bey Mahallesi'ndeyiz, burada tek başına 2 bin 524 seçmen ve 7 sandık bulunuyor." sözleriyle sandık verilerini aktardı.
OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00'YE KADAR SÜRECEK
Seçim takvimine dair bilgileri hatırlatan A Haber muhabiri, "Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Hem belediye başkanlığı hem de meclis üyeliği pusulalarını alan vatandaşlar kabine girerek oylarını kullanıyorlar." ifadelerini kullandı. Bölgedeki hareketliliğin gün boyu sürmesi beklenirken Kutlu, "Hareketlilik artmaya başladı, biz de buradaki süreci takip etmeyi sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.