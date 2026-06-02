Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.

Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığıyla güçlü koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesiyle birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 269 mağdurdan 600 milyon lira zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiş, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır."

Başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Gürlek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.