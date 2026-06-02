Orta Koridor'a Bakü-Tiflis-Kars desteği: Yeni aşamaya geçiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçiyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ahılkelek'te düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, konuşmasına Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze başta olmak üzere, törene ev sahipliği yapan Gürcistan Hükümetine teşekkür etti.

BTK HATTI'NDA YENİ DÖNEM

Uraloğlu, yalnızca Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı'nın işletimine ilişkin yeni bir aşamaya geçmediklerini, aynı zamanda Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki güçlü iş birliğinin ve ortak bağlantısallık vizyonunun somut bir sonucuna birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı, üç ülkenin ortak iradesiyle hayata geçirilen en önemli ulaştırma yatırımlarından biridir. 2017 yılından bu yana Orta Koridor'un gelişimine önemli katkılar sağlamış, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın güçlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bugün Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu gelişmenin BTK'nın Orta Koridor'daki rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz."



"KARA KORİDORLARI KÜRESEL TİCARETİN STRATEJİK BİR UNSURU HALİNE GELMİŞTİR"



Son yıllarda kritik su yollarında yaşanan gelişmelere de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve uluslararası ticaret ağlarında ortaya çıkan kırılganlıklar bizlere önemli bir gerçeği göstermiştir. Kriz zamanları için alternatif olarak görülen koridorlar, aslında küresel ticaretin sigortasıdır. Bu nedenle kara koridorları artık yalnızca alternatif değil, küresel ticaretin ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının stratejik bir unsuru haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.



Yalnızca alternatif ulaştırma güzergâhlarına sahip olmanın yeterli olmadığını dile getiren Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli, güvenilir, öngörülebilir ve kesintisiz koridorlara sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu şey yalnızca yeni ticaret yolları değil, güvenilir ticaret yollarıdır. Bu nedenle Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı'nın kapasite artışının tam da böyle bir dönemde tamamlanmış olmasını son derece anlamlı buluyoruz. Bu çerçevede Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın birlikte ortaya koyduğu ulaştırma vizyonu yalnızca üç ülkenin değil, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu.



"BAŞARIMIZ SUNDUĞUMUZ HİZMET KALİTESİ, TRANSİT SÜRELERİ VE KULLANICILARIN DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖLÇÜLECEKTİR"



Yirmi birinci yüzyılda ülkelerin rekabet gücü yalnızca üretim kapasiteleriyle değil, küresel bağlantısallık ağlarına ne kadar güvenilir şekilde entegre olduklarıyla da ölçüleceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu nedenle Orta Koridor'un başarısı yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, düzenli yük akışları, operasyonel uyum ve güvenilir hizmet anlayışıyla mümkün olacaktır. Açık konuşmak gerekirse, bugün dünya BTK'nın kapasitesine değil, performansına bakmaktadır. Başarımız, inşa ettiğimiz kilometrelerle değil; sunduğumuz hizmet kalitesi, transit süreleri ve kullanıcıların duyduğu güven ile ölçülecektir."

"BAKÜ–TİFLİS–KARS DEMİRYOLU HATTI KÜRESEL BAĞLANTISALLIĞIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN STRATEJİK BİR GİRİŞİMDİR"



Uraloğlu, bağlantısallığın artık yalnızca ulaştırma sektörünün bir konusu olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Ekonomik güvenliğin, tedarik zinciri dayanıklılığının ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Orta Koridor ve onun önemli bir parçası olan Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik bir girişimdir." dedi.



"INRAIL PROJESİ 24 SAAT HİZMET VEREN KESİNTİSİZ BİR DEMİRYOLU BAĞLANTISI SAĞLANACAK



Türkiye olarak, bu sürecin asli ortaklarından biri olarak adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Ülkemizi doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorlarının kesişim noktasında güçlü bir bağlantısallık merkezi haline getiriyoruz." şeklinde konuştu.



Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı, Marmaray, Halkalı–Kapıkule Demiryolu Projesi ve lojistik altyapı yatırımlarının bu vizyonun önemli parçaları olduğunu da belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bunun yanında, İstanbul Boğazı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu yük taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan INRAIL Projesi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu proje tamamlandığında iki kıta arasında yük trenleri için yeni ve 24 saat hizmet veren kesintisiz bir demiryolu bağlantısı sağlanacaktır. Bu yatırımlar ile Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan olarak bölgemizde bağlantısallığı güçlendirmeyi, ticareti kolaylaştırmayı ve halklarımızın refahına katkı sunmayı ortak hedef olarak görüyoruz.