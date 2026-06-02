Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Ümit Karan ilk duruşmada tahliye edildi
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen Karan, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlenmişti.
Operasyonlarda, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ile "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçları kapsamında eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
Tutuklu yargılanan Karan'a yönelik davanın ilk duruşması ise Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Karan'ın savunması alındı.
Sanığın savunmasını dinleyen ve dosyada yer alan bilgi ile belgeleri değerlendiren mahkeme heyeti, Ümit Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.