Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Ümit Karan ilk duruşmada tahliye edildi

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süre spor camiasında da gündem olan Karan, ilk kez mahkeme karşısına çıktı.

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan ilk kez hakim karşısına çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlarda, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ile "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçları kapsamında eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.