Başkentte bayram susuz geçti: Barajlar dolu musluklar boş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara’nın Altındağ ilçesindeki P10 Pompa İstasyonu’nda art arda yaşanan elektrik kesintileri, Mamak başta olmak üzere 5 ilçede su kesintisine yol açtı. ASKİ’nin duyurduğu arıza giderilme saatlerine uyulmadığı belirtilirken, vatandaşlar Kurban Bayramı’nı bidonlarla geçirmek zorunda kaldı.

Ankara'da su kesintisi, Kurban Bayramı günlerinde başkentin 5 büyük ilçesinde vatandaşları mağdur etti. Altındağ ilçesinde bulunan P10 Pompa İstasyonu'nda art arda yaşanan elektrik kesintileri sonrası Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk'ta su temininde aksaklık yaşandı.

BAŞKENTTE BAYRAM SUSUZ GEÇTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin koordinasyon zafiyeti nedeniyle vatandaşlar bayramı ellerinde bidonlarla geçirmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıllarda su kesintilerine kuraklığı gerekçe gösteren ABB, bu yıl barajlar tam kapasite dolu olmasına rağmen başkentte su sorununu çözemedi.

KURAKLIK BAHANESİ DE BİTTİ: BARAJLAR DOLU, MUSLUKLAR BOŞ

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda 2025 yazında meydana gelen arıza nedeniyle 1 Ekim'de başlayan kesintiler aylarca sürmüş, ABB Başkanı Mansur Yavaş ise kuraklığı gerekçe göstermişti.

Bugün Ankara genelinde rekor seviyedeki yağışlar sayesinde barajların tam dolu kapasiteye ulaştığı belirtilmesine rağmen yaşanan su kesintileri, krizin yapısal bir yönetim zafiyeti olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi.

ANKARA'DA SUSUZ KALAN 5 İLÇE VE MAHALLELERİ

ASKİ tarafından paylaşılan 30-31 Mayıs 2026 tarihli kesinti haritası, başkentte yaşanan su krizinin boyutunu ortaya koydu.

MAMAK

Mamak'taki pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle ilçenin büyük bölümünde sular kesildi.

Arıza Başlangıcı: 30 Mayıs – 15:30

Etkilenen Mahalleler: Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Gülveren, Hürel, Şafaktepe, Mehtap, Dostlar, Tepecik, Derbent, Araplar, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Durali Alıç, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kusunlar, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Küçükkayaş, Çağlayan, Tuzluçayır ve Misket mahalleleri.

ALTINDAĞ

Mamak'ı besleyen ana sistemdeki arıza Altındağ'ı da doğrudan etkiledi. Çok sayıda mahallede su tamamen kesilirken, yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü yaşandığı belirtildi.

Arıza Başlangıcı: 30 Mayıs – 15:20

Etkilenen Mahalleler: Gültepe, Örnek, Kale, Başpınar, Karapürçek, Doğantepe, Feridun Çelik, Yıldıztepe, Güneşevler, Beşikkaya, Battalgazi, Ulubey, Tatlar ve Kavaklı mahalleleri.

KAHRAMANKAZAN

Saray Mahallesi Çan İçi Caddesi'ndeki 700'lük içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arızanın 3 gündür giderilemediği ifade edildi.

Arıza Başlangıcı: 28 Mayıs – 19:30

Etkilenen Bölgeler: Saray Mahallesi, Atom Caddesi, TUSAŞ yerleşim bölgesi ve 164 numaralı bölge.

YENİMAHALLE VE ÇUBUK

Yenimahalle'de İnönü Mahallesi Şehit Yılmaz Güneş Caddesi'ndeki lokal arıza nedeniyle şebeke kapatıldı. Arıza başlangıcı 30 Mayıs – 15:05 olarak duyuruldu.

Çubuk'ta ise Sığırlıhacı Mahallesi'nde su deposunda temizlik yapılacağı gerekçesiyle planlı kesinti uygulandı. Kesinti başlangıcı 30 Mayıs – 13:10 olarak açıklandı.

BAŞKENTLİLER İSYAN ETTİ: "MANSUR YAVAŞ İSTİFA!"

Başkentliler, bayram günlerinde yaşanan su kesintilerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Mert Furkan Öztürk: "Bayramda Ankara'da vatandaşın musluğundan su değil, sürekli ertelenen tarihler akıyor. 00.00, 12.00, 17.00... İki gündür su yok. Tatil döneminde vatandaşı bu kadar mağdur etmeye kimsenin hakkı yok."

Muhammet Bilal Ateş: "Ankara Büyükşehir Belediyesi artık yapay zekayla değil, yatay zekayla yönetiliyor. Ankara'nın ihtiyacı tanıtım değil, hizmettir. Günlerdir süren su sorununa kalıcı çözüm bekleniyor."

Kemal Tahir: "Ankara'da iki gündür su kesintisi var, maalesef başkansız, bakılmayan, ilgilenilmeyen zavallı Ankara yaptılar. Yazıklar olsun, bayramda vatandaş susuz bırakılmaz. Mansur Yavaş istifa."

Veli Erduğan: "Mesela Ankara Mamak'ta su yok şu an. Nedeni beceriksizlikse, sebep olanlar istifa etmeli. Ayda 1 defa kesin su kesintisi var."

Rabia Nergis: "Sürekli su kesiliyor, sürekli! Ankara gibi bir yerde bayram günü su yok."

Emre Can: "Ankara'da su kesintisine alışmak zorundayım herhalde. Bu nasıl bir hayat, bu nasıl bir yönetim tarzı? Çözebilmiş değilim. Bir şeyler yürüyor ama halka hizmet işleri yürümüyor!"

Caner Cengiz: "Ankara'da bayramın 3. ve 4. günlerinde Mamak ve Altındağ'da tüm gün boyunca yapılan su kesintisine ne dersiniz? Milleti bayram bayram susuz bıraktınız. Yazıklar olsun."

ANKARA'DA SU KRİZİ İÇİN GÖZLER ASKİ'DE

Sabah'ın haberine göre; Ankara'da su kesintisi nedeniyle bayram günlerinde yaşanan mağduriyet, ASKİ'nin arıza yönetimi ve kriz iletişimini yeniden tartışmaya açtı. Vatandaşlar, duyurulan saatlere uyulmasını ve başkentte su temininin kalıcı şekilde güvence altına alınmasını bekliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ankara'da su kesintisi hangi ilçeleri etkiledi?

Su kesintisi Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk ilçelerinde etkili oldu. Mamak ve Altındağ'da çok sayıda mahallede kesinti ve basınç düşüklüğü yaşandı.

Ankara'da su kesintisi neden yaşandı?

Ham metne göre Altındağ'daki P10 Pompa İstasyonu'nda art arda yaşanan elektrik kesintileri ve bazı hatlarda meydana gelen arızalar su kesintisine neden oldu.

ASKİ arıza saatlerine uydu mu?

Ham metinde ASKİ'nin SMS ile duyurduğu arıza giderilme saatlerine uyulmadığı belirtildi. Vatandaşlar da sürekli ertelenen saatler nedeniyle tepki gösterdi.

Ankara'da barajlar dolu mu?

Ham metinde Ankara genelinde rekor seviyedeki yağışlar sayesinde barajların tam dolu kapasiteye ulaştığı ifade edildi. Buna rağmen su kesintisi yaşanması eleştirilere neden oldu.

