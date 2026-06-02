Çubuk'ta ise Sığırlıhacı Mahallesi'nde su deposunda temizlik yapılacağı gerekçesiyle planlı kesinti uygulandı. Kesinti başlangıcı 30 Mayıs – 13:10 olarak açıklandı.

BAŞKENTLİLER İSYAN ETTİ: "MANSUR YAVAŞ İSTİFA!"

Başkentliler, bayram günlerinde yaşanan su kesintilerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Mert Furkan Öztürk: "Bayramda Ankara'da vatandaşın musluğundan su değil, sürekli ertelenen tarihler akıyor. 00.00, 12.00, 17.00... İki gündür su yok. Tatil döneminde vatandaşı bu kadar mağdur etmeye kimsenin hakkı yok."

Muhammet Bilal Ateş: "Ankara Büyükşehir Belediyesi artık yapay zekayla değil, yatay zekayla yönetiliyor. Ankara'nın ihtiyacı tanıtım değil, hizmettir. Günlerdir süren su sorununa kalıcı çözüm bekleniyor."

Kemal Tahir: "Ankara'da iki gündür su kesintisi var, maalesef başkansız, bakılmayan, ilgilenilmeyen zavallı Ankara yaptılar. Yazıklar olsun, bayramda vatandaş susuz bırakılmaz. Mansur Yavaş istifa."

Veli Erduğan: "Mesela Ankara Mamak'ta su yok şu an. Nedeni beceriksizlikse, sebep olanlar istifa etmeli. Ayda 1 defa kesin su kesintisi var."

Rabia Nergis: "Sürekli su kesiliyor, sürekli! Ankara gibi bir yerde bayram günü su yok."

Emre Can: "Ankara'da su kesintisine alışmak zorundayım herhalde. Bu nasıl bir hayat, bu nasıl bir yönetim tarzı? Çözebilmiş değilim. Bir şeyler yürüyor ama halka hizmet işleri yürümüyor!"

Caner Cengiz: "Ankara'da bayramın 3. ve 4. günlerinde Mamak ve Altındağ'da tüm gün boyunca yapılan su kesintisine ne dersiniz? Milleti bayram bayram susuz bıraktınız. Yazıklar olsun."

ANKARA'DA SU KRİZİ İÇİN GÖZLER ASKİ'DE

Sabah'ın haberine göre; Ankara'da su kesintisi nedeniyle bayram günlerinde yaşanan mağduriyet, ASKİ'nin arıza yönetimi ve kriz iletişimini yeniden tartışmaya açtı. Vatandaşlar, duyurulan saatlere uyulmasını ve başkentte su temininin kalıcı şekilde güvence altına alınmasını bekliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ankara'da su kesintisi hangi ilçeleri etkiledi?

Su kesintisi Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk ilçelerinde etkili oldu. Mamak ve Altındağ'da çok sayıda mahallede kesinti ve basınç düşüklüğü yaşandı.

Ankara'da su kesintisi neden yaşandı?

Ham metne göre Altındağ'daki P10 Pompa İstasyonu'nda art arda yaşanan elektrik kesintileri ve bazı hatlarda meydana gelen arızalar su kesintisine neden oldu.

ASKİ arıza saatlerine uydu mu?

Ham metinde ASKİ'nin SMS ile duyurduğu arıza giderilme saatlerine uyulmadığı belirtildi. Vatandaşlar da sürekli ertelenen saatler nedeniyle tepki gösterdi.

Ankara'da barajlar dolu mu?

Ham metinde Ankara genelinde rekor seviyedeki yağışlar sayesinde barajların tam dolu kapasiteye ulaştığı ifade edildi. Buna rağmen su kesintisi yaşanması eleştirilere neden oldu.