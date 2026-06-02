Başkentte bayram susuz geçti: Barajlar dolu musluklar boş
Ankara’nın Altındağ ilçesindeki P10 Pompa İstasyonu’nda art arda yaşanan elektrik kesintileri, Mamak başta olmak üzere 5 ilçede su kesintisine yol açtı. ASKİ’nin duyurduğu arıza giderilme saatlerine uyulmadığı belirtilirken, vatandaşlar Kurban Bayramı’nı bidonlarla geçirmek zorunda kaldı.
Ankara'da su kesintisi, Kurban Bayramı günlerinde başkentin 5 büyük ilçesinde vatandaşları mağdur etti. Altındağ ilçesinde bulunan P10 Pompa İstasyonu'nda art arda yaşanan elektrik kesintileri sonrası Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk'ta su temininde aksaklık yaşandı.
BAŞKENTTE BAYRAM SUSUZ GEÇTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin koordinasyon zafiyeti nedeniyle vatandaşlar bayramı ellerinde bidonlarla geçirmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıllarda su kesintilerine kuraklığı gerekçe gösteren ABB, bu yıl barajlar tam kapasite dolu olmasına rağmen başkentte su sorununu çözemedi.
KURAKLIK BAHANESİ DE BİTTİ: BARAJLAR DOLU, MUSLUKLAR BOŞ
Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda 2025 yazında meydana gelen arıza nedeniyle 1 Ekim'de başlayan kesintiler aylarca sürmüş, ABB Başkanı Mansur Yavaş ise kuraklığı gerekçe göstermişti.
Bugün Ankara genelinde rekor seviyedeki yağışlar sayesinde barajların tam dolu kapasiteye ulaştığı belirtilmesine rağmen yaşanan su kesintileri, krizin yapısal bir yönetim zafiyeti olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi.
ANKARA'DA SUSUZ KALAN 5 İLÇE VE MAHALLELERİ
ASKİ tarafından paylaşılan 30-31 Mayıs 2026 tarihli kesinti haritası, başkentte yaşanan su krizinin boyutunu ortaya koydu.
MAMAK
Mamak'taki pompa istasyonunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle ilçenin büyük bölümünde sular kesildi.
Arıza Başlangıcı: 30 Mayıs – 15:30
Etkilenen Mahalleler: Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Gülveren, Hürel, Şafaktepe, Mehtap, Dostlar, Tepecik, Derbent, Araplar, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Durali Alıç, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kusunlar, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Küçükkayaş, Çağlayan, Tuzluçayır ve Misket mahalleleri.
ALTINDAĞ
Mamak'ı besleyen ana sistemdeki arıza Altındağ'ı da doğrudan etkiledi. Çok sayıda mahallede su tamamen kesilirken, yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü yaşandığı belirtildi.
Arıza Başlangıcı: 30 Mayıs – 15:20
Etkilenen Mahalleler: Gültepe, Örnek, Kale, Başpınar, Karapürçek, Doğantepe, Feridun Çelik, Yıldıztepe, Güneşevler, Beşikkaya, Battalgazi, Ulubey, Tatlar ve Kavaklı mahalleleri.