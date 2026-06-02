Bakan Fidan'dan Singapur'da diplomasi trafiği
Giriş Tarihi:
|
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Bakan Fidan Başbakan Lawrence Wong ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Bakan Hakan Fidan'ın, Başbakan Lawrence Wong ile görüştüğü bildirildi.
Bakan Fidan'ın, temasları kapsamında ayrıca Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldiği belirtildi.