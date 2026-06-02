AK Parti 26-28 Haziran'da Sapanca'da kampa giriyor! İşte ana gündem

AK Parti'nin gelenekselleşen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" için tüm hazırlıklar tamamlandı, kampın tarihi ve konumu netleşti.

3 GÜNLÜK ORGANİZASYON SAPANCA'DA

Bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek olan 3 günlük dev organizasyonda, ekonomiden savunma sanayiine, yeni anayasa çalışmalarından terörle mücadele sürecine kadar hayati meseleler Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde masaya yatırılacak.

TARİH NATO ZİRVESİ NEDENİYLE ÖNE ÇEKİLDİ

Yıllardır Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile özdeşleşen kamp programında bu yıl zorunlu bir değişikliğe gidildi. AK Parti kampı, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Zirvesi nedeniyle öne çekilerek 26-27-28 Haziran tarihlerine planlandı. 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın lokasyonu ise otel kapasitesi, konaklama imkanları ve lojistik uygunluk gibi şartlar göz önüne alınarak Sakarya'nın Sapanca ilçesi olarak belirlendi.

DEV ORGANİZASYONA GENİŞ KATILIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kampa partinin tüm yönetim kademeleri çıkarma yapacak. 3 günlük yoğun programa MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, milletvekilleri, bakanlar ve kurucular kurulu üyelerinin yanı sıra gençlik ve kadın kolları yönetimleri de tam kadro katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir" ifadelerini kullanarak, bu kampların partinin siyasi stratejisindeki köklü yerini bir kez daha vurguladı.