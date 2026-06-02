AK Parti 26-28 Haziran'da Sapanca'da kampa giriyor! İşte ana gündem
AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi nedeniyle öne çekilerek 26-28 Haziran tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 3 günlük kampa bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetimi tam kadro katılacak.
AK Parti'nin gelenekselleşen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" için tüm hazırlıklar tamamlandı, kampın tarihi ve konumu netleşti.
3 GÜNLÜK ORGANİZASYON SAPANCA'DA
Bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek olan 3 günlük dev organizasyonda, ekonomiden savunma sanayiine, yeni anayasa çalışmalarından terörle mücadele sürecine kadar hayati meseleler Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde masaya yatırılacak.
TARİH NATO ZİRVESİ NEDENİYLE ÖNE ÇEKİLDİ
Yıllardır Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile özdeşleşen kamp programında bu yıl zorunlu bir değişikliğe gidildi. AK Parti kampı, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Zirvesi nedeniyle öne çekilerek 26-27-28 Haziran tarihlerine planlandı. 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın lokasyonu ise otel kapasitesi, konaklama imkanları ve lojistik uygunluk gibi şartlar göz önüne alınarak Sakarya'nın Sapanca ilçesi olarak belirlendi.
DEV ORGANİZASYONA GENİŞ KATILIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kampa partinin tüm yönetim kademeleri çıkarma yapacak. 3 günlük yoğun programa MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, milletvekilleri, bakanlar ve kurucular kurulu üyelerinin yanı sıra gençlik ve kadın kolları yönetimleri de tam kadro katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir" ifadelerini kullanarak, bu kampların partinin siyasi stratejisindeki köklü yerini bir kez daha vurguladı.
GÜNDEMDE YENİ ANAYASA VE EKONOMİ VAR
Sapanca kampı yalnızca rutin bir buluşma değil, aynı zamanda yeni dönemin yol haritasının çizileceği stratejik bir merkez olacak. Toplantılarda Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler ve savunma sanayii yatırımları detaylıca değerlendirilecek. Ekonomi başta olmak üzere iç politika hamleleri, yeni anayasa çalışmaları, "Terörsüz Türkiye" süreci ve teşkilat yapısındaki yenilikler kapsamlı biçimde ele alınacak.
VEKİLLER TALEPLERİ DOĞRUDAN BAKANLARA İLETECEK
Kampın en önemli kısımlarından birini ise milletvekilleri ile kabine üyeleri arasındaki doğrudan temas oluşturacak. Milletvekilleri, kendi seçim bölgelerinden gelen talepleri, sorunları ve vatandaşın beklentilerini doğrudan ilgili bakanlara iletme fırsatı bulacak. Kamuoyundaki genel beklentilere ilişkin bakanlıklar tarafından yapılacak detaylı sunumlar, yeni dönem stratejilerine yön verecek.