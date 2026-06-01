Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir Şerifali’de 1.442 yeni konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul Ataşehir Şerifali Mahallesi’ndeki İmar İskan Blokları'nın dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından güvenli yuvalarına kavuşan vatandaşların mutluluğunu paylaşan Kurum, "Vatandaşlarımız devletine güvendi; sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerifali'de 1.442 konutu dönüşümle yeniledik" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mega kent İstanbul'u sarsıcı bir deprem riskine karşı dirençli hale getirmek amacıyla yürüttüğü kentsel dönüşüm seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülen ve İstanbul'un kronikleşmiş dönüşüm alanlarından biri olan Ataşehir Şerifali Mahallesi'ndeki İmar İskan Blokları kentsel dönüşüm projesinde büyük mutlu sona ulaşıldı.
Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, proje kapsamında inşa edilen ve modern mimarisiyle dikkat çeken yeni konutların görüntülerini paylaştı.
Hak sahiplerinin anahtarlarını alarak güvenli evlerine taşınma süreçlerinin etap etap başladığını belirten Bakan Kurum, vatandaş-devlet iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin daha sergilendiğini vurguladı.