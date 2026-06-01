Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir Şerifali’de 1.442 yeni konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Gerçekleştirilen kat kuralarının ardından hak sahipleri, eski ve dayanıksız yapılarının yerine yükselen, yeşil alanları ve sosyal imkanları geniş olan yeni güvenli yuvalarına yerleşmeye başladı.

Paylaşılan görüntülerde söz alan hak sahiplerinden Nuran Kızılkan da İstanbul genelindeki tüm vatandaşlara seslenerek kentsel dönüşümün hayati önemine dikkat çekti. Kızılkan, "Bir bina yaşlandıkça mukavemeti azalıyor. Binası 30 yılın üstünde olan insanlar bence bu konuyu ciddi olarak düşünmeliler. 3 kuruşun, 5 kuruşun hesabını yapmamak, biraz sabır etmek ve kentsel dönüşüm işine ağırlık vermek lazım. Allah korusun deprem olursa sonuçları çok korkunç olur. Vatandaşlarımızın gözü korkmasın, bir bakmışlar ki bitmiş" diyerek İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine destek çağrısında bulundu.