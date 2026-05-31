CANLI YAYIN

Mehmetçiğin yeni muhafızı sahaya indi! Yeni nesil HIZIR’ın ilk teslimatı tamamlandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Mehmetçiğin yeni muhafızı sahaya indi! Yeni nesil HIZIR’ın ilk teslimatı tamamlandı

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli gücü Katmerciler, yenilenen HIZIR 4x4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç projesinde büyük bir başarıya imza attı. Milli Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği alım kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil HIZIR araçlarının ilk teslimatı tamamlanarak envantere girdi. Üstün balistik koruması ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çeken yerli canavar, Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacak.

Tamamen yerli ekosistem tarafından geliştirilen sistemlerle donatılan yeni nesil HIZIR, modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. NATO standartlarına uygun olarak tasarlanan araç, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle operasyonel esneklik sağlıyor.

TÜRK ZIRHLISI HIZIR'A YENİ GÖREV

NATO STANDARTLARINDA ÜSTÜN TEKNOLOJİ

400 beygir motor gücüyle sınırları zorlayan HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti ve yüksek mayın koruma seviyesiyle en zorlu coğrafi koşullarda dahi tam performans sergiliyor. Proje kapsamında üretim faaliyetleri sürerken, kalan araçların da yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

"MEHMETÇİĞİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı değerlendiren Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern operasyonel ihtiyaçlarına yanıt veren yeni nesil HIZIR araçlarının ilk teslimatını gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Katmerci, en zorlu iklim ve arazi koşullarına uygun olarak yenilenen HIZIR 4x4'ün, "üstün mayın ve balistik koruma seviyesiyle Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacağını" sözleriyle aktardı. Yerli mühendislik kabiliyetlerine vurgu yapan Katmerci, bu versiyonun mühendislik başarısının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

DÜNYA BU ARACIN PEŞİNDE: İHRACAT MÜJDESİ

Yerli ve milli imkanlarla üretilen HIZIR platformu, sadece Türkiye'de değil dünya pazarında da büyük yankı uyandırıyor. İhracat odaklı büyüme stratejileri hakkında konuşan Furkan Katmerci, "Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz teslimatlarımızla ordumuzun emrinde olmaya devam ederken bu başarıyı uluslararası pazarlara taşıyarak ülkemizin ihracat hedeflerine de katkı sunmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Yurt dışından gelen taleplerin her geçen gün arttığını belirten Katmerci, "HIZIR platformuna yönelik yurt dışı talepler artarak devam ediyor. Özellikle dost ve müttefik ülkelerden gelen yoğun ilgi yeni işbirliği fırsatlarını beraberinde getiriyor" sözleriyle yeni uluslararası kontratların sinyalini verdi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın