Mehmetçiğin yeni muhafızı sahaya indi! Yeni nesil HIZIR’ın ilk teslimatı tamamlandı

Tamamen yerli ekosistem tarafından geliştirilen sistemlerle donatılan yeni nesil HIZIR, modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. NATO standartlarına uygun olarak tasarlanan araç, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle operasyonel esneklik sağlıyor.

NATO STANDARTLARINDA ÜSTÜN TEKNOLOJİ

400 beygir motor gücüyle sınırları zorlayan HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti ve yüksek mayın koruma seviyesiyle en zorlu coğrafi koşullarda dahi tam performans sergiliyor. Proje kapsamında üretim faaliyetleri sürerken, kalan araçların da yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.