Mehmetçiğin yeni muhafızı sahaya indi! Yeni nesil HIZIR’ın ilk teslimatı tamamlandı
Türk savunma sanayisinin yerli ve milli gücü Katmerciler, yenilenen HIZIR 4x4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç projesinde büyük bir başarıya imza attı. Milli Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği alım kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil HIZIR araçlarının ilk teslimatı tamamlanarak envantere girdi. Üstün balistik koruması ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çeken yerli canavar, Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacak.
Tamamen yerli ekosistem tarafından geliştirilen sistemlerle donatılan yeni nesil HIZIR, modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. NATO standartlarına uygun olarak tasarlanan araç, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle operasyonel esneklik sağlıyor.
NATO STANDARTLARINDA ÜSTÜN TEKNOLOJİ
400 beygir motor gücüyle sınırları zorlayan HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti ve yüksek mayın koruma seviyesiyle en zorlu coğrafi koşullarda dahi tam performans sergiliyor. Proje kapsamında üretim faaliyetleri sürerken, kalan araçların da yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.
"MEHMETÇİĞİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"
Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı değerlendiren Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern operasyonel ihtiyaçlarına yanıt veren yeni nesil HIZIR araçlarının ilk teslimatını gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Katmerci, en zorlu iklim ve arazi koşullarına uygun olarak yenilenen HIZIR 4x4'ün, "üstün mayın ve balistik koruma seviyesiyle Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacağını" sözleriyle aktardı. Yerli mühendislik kabiliyetlerine vurgu yapan Katmerci, bu versiyonun mühendislik başarısının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.