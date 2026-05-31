Bayram sonrası yoğun gündemli Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatilinin ardından Beştepe’de oldukça yoğun ve kritik bir gündemle bir araya geliyor. Terörle mücadelede dönüm noktası olacak "Terörsüz Türkiye" sürecinden ekonomideki kararlı adımlara, Karadeniz’deki sıcak çatışma risklerinden ABD-İran hattındaki gerilime kadar hayati başlıklar masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ ADIMLAR
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri, Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıyan "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından titizlikle hazırlanan kapsamlı rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek.

Bu süreçte, terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin sahadan aktaracağı tespitler ve raporlar mercek altına alınacak.

Sürecin ilerlemesi durumunda, atılacak yeni yasal adımlar ve mevzuat takvimi netleştirilerek terörün kökünü kazıyacak stratejiler belirlenecek.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALARDA YENİ PERDE
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kabinede yapacağı sunumla, faili meçhul dosyalarla ilgili yürütülen çalışmaların detayları paylaşılacak. Geçmişin karanlık noktalarına ışık tutacak olan bu sunum, adaletin tesisi noktasında atılacak yeni adımların işareti olacak.

Devletin şeffaflık ve adalet ilkesi doğrultusunda hazırlanan bu dosyalar, kabine üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

DIŞ POLİTİKADA ATEŞ HATTI: ABD, İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI
Dış politikada ise gözler Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne çevrilmiş durumda. ABD ve İran arasındaki tırmanan gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlikler, Türkiye'nin dış politika ajandasında üst sıralarda yer alıyor.

Bölgedeki istikrarsızlığa karşı Türkiye'nin atacağı proaktif adımlar ve sergileyeceği diplomatik duruş kabine toplantısında kapsamlı bir şekilde analiz edilecek.

KARADENİZ'DE SICAK TEMAS VE BARIŞ DİPLOMASİSİ
Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz'de artan riskler, Türkiye'nin deniz güvenliği politikasını bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle son olarak Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda bir Türk kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğraması ve iki Türk mürettebatın yaralanmasıyla sonuçlanan dehşet anları, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne sermişti.

EKONOMİDE RÜZGARA KARŞI KARARLI YÜRÜYÜŞ
Küresel ve bölgesel gerilimlerin ekonomiye yansımaları kabinenin bir diğer öncelikli maddesi. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar ve piyasalardaki son durum toplantıda detaylandırılacak.

Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programının meyveleri ve piyasa verileri analiz edilecek.

NATO ZİRVESİ VE DÜNYAYA VERİLECEK MESAJLAR
Yaklaşan NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin hazırlıkları ve ittifak içindeki stratejik beklentileri de kabinenin gündeminde yer alacak.

