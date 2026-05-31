Bayram sonrası yoğun gündemli Kabine toplandı! İşte masadaki başlıklar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatilinin ardından Beştepe’de oldukça yoğun ve kritik bir gündemle bir araya geldi. Terörle mücadelede dönüm noktası olacak "Terörsüz Türkiye" sürecinden ekonomideki kararlı adımlara, Karadeniz’deki sıcak çatışma risklerinden ABD-İran hattındaki gerilime kadar hayati başlıklar masaya yatırılacak.
Bayram tatili sonrası Kabine yoğun gündemle bugün bir araya geliyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ ADIMLAR
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri, Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıyan "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından titizlikle hazırlanan kapsamlı rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek.
Bu süreçte, terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin sahadan aktaracağı tespitler ve raporlar mercek altına alınacak.
Sürecin ilerlemesi durumunda, atılacak yeni yasal adımlar ve mevzuat takvimi netleştirilerek terörün kökünü kazıyacak stratejiler belirlenecek.
FAİLİ MEÇHUL DOSYALARDA YENİ PERDE
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kabinede yapacağı sunumla, faili meçhul dosyalarla ilgili yürütülen çalışmaların detayları paylaşılacak.
Geçmişin karanlık noktalarına ışık tutacak olan bu sunum, adaletin tesisi noktasında atılacak yeni adımların işareti olacak.
Devletin şeffaflık ve adalet ilkesi doğrultusunda hazırlanan bu dosyalar, kabine üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.