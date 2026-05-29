CANLI YAYIN

Kocaeli'de ATV'yle bayram ziyaretinden dönen kadın ile oğlu dere kenarında ölü bulundu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kocaeli'de ATV'yle bayram ziyaretinden dönen kadın ile oğlu dere kenarında ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bayram ziyaretinden ATV'yle dönen anne ve oğlu dere kenarında ölü bulundu.

DEVRİLEN ATV'DEKİ ANNE VE OĞLUNDAN ACI HABER

İlçeye bağlı kırsal İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bayram ziyareti için gittikleri Mesruriye Mahallesi'ndeki yakınlarından ayrılarak ATV'yle evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Kocaeli'de ATV'yle bayram ziyaretinden dönen kadın ile oğlu dere kenarında ölü bulundu - 1

Bir süre kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD, UMKE ve gönüllü ekiplerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli'de ATV'yle bayram ziyaretinden dönen kadın ile oğlu dere kenarında ölü bulundu - 2

Ekipler, Şevketiye Mahallesi'nden geçen dere çevresinde anne ile oğlunu hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kocaeli'de ATV'yle bayram ziyaretinden dönen kadın ile oğlu dere kenarında ölü bulundu - 3

İncelemelerin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın