İstiklal Marşı tartışmalarına son noktayı DMM koydu: "İddialar gerçek dışıdır"
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan "Maçlarda İstiklal Marşı uygulaması kaldırıldı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yapan DMM, İstiklal Marşı uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmadığını, yapılan düzenlemenin yalnızca saha içi seremoni prosedürlerine ilişkin olduğunu bildirdi.
Sosyal medyada yayılan asılsız iddiaların ardından harekete geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu meşgul eden kirli bilgileri tek tek çürüttü.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.
TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Maçlardan önce İstiklal Marşı'mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."