İptal edilen tüm soruları doğru bilmişti: FETÖ’cünün beraatine Yargıtay’dan tokat!
"Sınav sorularını sızdıran FETÖ’cüye Yargıtay freni: Komiser yardımcılığı sınavında şaibeli şekilde tam çeken ve 'çok kuvvetli şüpheli' olarak raporlanan sanık hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından oy birliğiyle bozuldu. Yüksek Mahkeme; iptal edilen soruların tamamını doğru yapan sanığın, kamu kurumunu zincirleme şekilde dolandırdığına hükmetti.**"
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda dikkat çeken bir yargı kararı daha çıktı. Polis memuru olarak görev yaparken 28 Mart 2010'da gerçekleştirilen Komiser Yardımcılığı sınavına katılan ve başarılı olan bir vatandaş, komiser yardımcılığına atandı.
Ancak daha sonra yürütülen soruşturmalarda, sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca önceden ele geçirilerek örgüt bağlantılı kişilere dağıtıldığı iddia edildi.
"ÇOK KUVVETLİ ŞÜPHELİ"
İlk derece mahkemesi, sanığı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, delillerin kesin ve yeterli olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı yeniden değerlendiren Yargıtay 11. Ceza Dairesi, bilirkişi raporları ve tanık anlatımlarına dikkat çekti.