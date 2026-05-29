Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ile İstanbul'un fethinin yıl dönümünün aynı güne denk geldiği tarihi anlarda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cuma namazını eda etti. Namaz çıkışında vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda hem bayramı tebrik etti hem de fethin 573. yılına özel gerçekleştirilecek görkemli kutlamaların müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına tatlı dağıtarak hayırlı bayramlar dileğinde bulundu.

"AYASOFYA'DA KATILIM MUHTEŞEMDİ"

Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan ve namaz sonrası halkı selamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nice bayramlara inşallah. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü de bitiriyoruz ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı. Ayasofya'daki manevi atmosfere ve yoğun katılıma dikkat çeken Erdoğan, "Bugün 29 Mayıs Cuma, tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik" sözleriyle yaşanan coşkuyu aktardı.



İSTANBUL SEMALARI IŞIL IŞIL OLACAK

İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle yapılacak etkinliklerin Haliç ile sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Şu anda Haliç Kongre Merkezi tıklım tıklım dolu. Bugün gündüz oradayız, akşam ise İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız" şeklinde konuşarak akşam saatlerinde yaşanacak görsel şölenin sinyalini verdi.



BASIN MENSUPLARINA BAYRAM İKRAMI

Açıklamalarının ardından sahadaki muhabirlerin ve kameramanların bayramını tebrik eden Erdoğan, basın mensuplarına elleriyle bayram lokumu ikram etti. Gazetecilerle sıcak bir diyalog kuran Başkan Erdoğan, "Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızı tatlandırmak istiyorum, getirin bakalım lokumları" diyerek ikramda bulundu. İkram sırasında basın mensuplarına afiyet olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Nice bayramlara inşallah" temennisiyle bölgeden ayrıldı.