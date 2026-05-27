MHP lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in mezarına bayram ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazı sonrası Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkeş’in kabrine karanfil bırakan ve su döken Bahçeli, ardından Ülkü Ocakları Vakfı’nda partililerle bayramlaştı.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü.

Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

