Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasına ilişkin dosya yeniden açılıyor! Adalet Bakanı Gürlek duyurdu
Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan'da Trabzon'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden incelemeye alındı. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin incelemesi sonucu dosyaya ilişkin “kanun yararına bozma” kararı aldı. Adalet Bakanı Gürlek konuya ilişkin yaptığı paylaşımda kamu vicdanını rahatsız eden bu olayın dahil hiçbir olayın üstünün örtülmeyeceğini söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin incelemesi sonucu dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı aldı.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERDİĞİ BİR GÖREV"
Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Akın Gürlek, Başkan Erdoğan'ın verdiği görev doğrultusunda sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini söyledi.
İşte Bakan Gürlek'in paylaşımı:
"KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDİYOR"
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik.
"YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"
Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı dün itibarı ile alındı. Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı.
"HİÇBİR OLAYIN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEYECEK"
Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımı, Çaykur Rizespor maçından otobüsle dönerken 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık yıllar sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.