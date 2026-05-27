CANLI | Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası önemli açıklamalar

Kurban Bayramı için İstanbul'da bulunan Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kılınan namazından ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Gazze'de yaşananlar ayrı bir duruş! Netanyahu gereken dersi alacaktır" ifadelerini kullandı.

"KURBAN BAYRAMI ALEM-İ İSLAM'IN İTTİHADINA VESİLE OLSUN"



Erdoğan, konuşmasının sonunda Kurban Bayramı'nın İslam dünyasının birliğine vesile olması temennisinde bulundu.



Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı, alem-i İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." dedi.



Açıklamanın ardından gazetecilerle kısa süre sohbet eden Erdoğan, simit diyaloğunda da gülümseten ifadeler kullandı.



Bir muhabirin "Ramazan Bayramı'nda Rize simidi yemiştik, bu bayram susamlı simit" sözleri üzerine Erdoğan, "Öyle oldu, evet." yanıtını verdi.



Başka bir muhabirin "Rize simidinin yeri başka değil mi efendim?" sorusuna ise Erdoğan, "İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı." karşılığını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, birlik ve dayanışma günleri olduğunu belirten Erdoğan, Gazze'de yaşananlara da dikkat çekti.



"KURBAN BAYRAMI BİR TESLİMİYET BAYRAMIDIR"



Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı'nın manevi yönüne vurgu yaparak şunları söyledi:



"Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba-evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür."



"ARAFAT'TA BU BİRLİKTELİĞİ GÖRDÜK"



Hac ibadetine de değinen Erdoğan, Müslümanların Arafat'taki buluşmasına işaret etti.



Erdoğan, "Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük, orada bu teslimiyeti gördük, orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin." ifadelerini kullandı.



GAZZE MESAJI: "NETANYAHU DENİLEN ZALİM GEREKEN DERSİ ALACAKTIR"



Başkan Erdoğan, açıklamasında Filistin ve Gazze'de yaşananlara da değinerek şu değerlendirmede bulundu:



"Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim, bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."