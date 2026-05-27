Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı: “Kardeşliğimiz daim olsun”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şehit aileleri, gaziler, Türk-İslam alemi ve gönül coğrafyalarındaki kardeşlerin bayramını kutladı. Bahçeli, bayramın birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirmesi temennisinde bulunarak vatandaşlara da güvenli yolculuk çağrısı yaptı.
MHP'nin NSosyal hesabından paylaşılan mesajında Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
GÜVENLİ YOLCULUK TEMENNİSİ
Bayram vesilesiyle yollara çıkacak vatandaşlara da seslenen Bahçeli, "Sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum" dedi.
"DUALARIMIZ MAKBUL OLSUN"
Kurban ibadetinin kabul olması temennisinde bulunan Bahçeli, "Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.
DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK VURGUSU
Bayramın millet ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Bahçeli, mesajını şu sözlerle tamamladı:
"Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."