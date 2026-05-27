Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı: “Kardeşliğimiz daim olsun”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şehit aileleri, gaziler, Türk-İslam alemi ve gönül coğrafyalarındaki kardeşlerin bayramını kutladı. Bahçeli, bayramın birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirmesi temennisinde bulunarak vatandaşlara da güvenli yolculuk çağrısı yaptı.